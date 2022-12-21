11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кого мы потеряли в 2022 году
Кто из известных личностей — актеров, режиссеров, спортсменов, политических и общественных деятелей — ушел из жизни в этом году.
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Вспоминаем в нашей галерее известных людей, для которых 2022-й стал последним годом жизни.
Виктор Санеев
Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов мира всех времен Виктор Санеев скончался в возрасте 76 лет. Он побеждал на Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов, а на Играх 1980 года в Москве Санеев завоевал серебро. Виктор скончался 3 января на 77-м году жизни и был похоронен в Австралии, куда переехал с семьей после распада СССР.
Михаил Зеленский
11 января на 47-м году жизни скончался телеведущий Михаил Зеленский. Он вел программу «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура», а также был обозревателем канала и ведущим программы «Новости культуры». Ранее Зеленский вел выпуски новостей на телеканалах «Россия-1», «ТВ Центр» и ток-шоу «Прямой эфир». Кроме того, журналист работал в эфире «России-24» и преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».
Анастасия Вознесенская
Народная артистка РФ, актриса Московского Художественного театра им. Чехова, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская ушла из жизни на 79-м году жизни. С 1977 года она работала в Художественном театре: играла в спектаклях «Чайка», «Иванов», «Утиная охота». Популярность на широком экране ей принесли роли Ани Радионовой в военной драме «Майор Вихрь» и роль директора рынка в трагикомедии «Гараж».
Леонид Куравлев
10 января одного из самых востребованных режиссерами и любимых зрителями советских киноартистов Леонида Куравлева госпитализировали в коронавирусную больницу в Коммунарке. 20 дней спустя он скончался в хосписе на 86-м году жизни от остановки сердца. За более чем полувековую карьеру народный артист РСФСР снялся в 194 фильмах, среди которых «Вий», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Ищите женщину» и «Ширли-мырли».
Виктор Мережко
30 января на 85-м году жизни из-за осложнений от коронавируса умер народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР, советский и российский сценарист, режиссер и киноактер Виктор Мережко. По его сценариям было снято 50 фильмов и 12 мультфильмов, среди которых «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Василиса Прекрасная», «Волчище — серый хвостище», «Медведь — липовая нога» и «Приключения пингвиненка Лоло».
Моника Витти
На 90-м году жизни из жизни ушла «муза» Антониони и звезда итальянского неореализма, актриса Моника Витти. Она скончалась 2 февраля из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера. Витти прославилась в 1960-е годы после съемок в фильмах Микеланджело Антониони — «Приключение», «Ночь», «Затмение» и «Красная пустыня». За свою карьеру она также стала обладательницей пяти премий «Давид ди Донателло» в номинации «Лучшая женская роль».
Евгения Брик
Российская актриса театра и кино, жена режиссера Валерия Тодоровского, Евгения Брик умерла 10 февраля в возрасте 40 лет. Причиной смерти стало длительное онкологическое заболевание. Наибольшую популярность Брик получила благодаря ролям в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил», сериале Валерия Тодоровского «Оттепель», а также американском сериале «Романовы».
Зинаида Кириенко
У народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, скончавшейся 12 февраля в возрасте 88 лет, не выдержало сердце после геморрагического инсульта. После окончания ВГИК в 1958 году актриса начала играть на больших сценах: Московского драматического театра имени Александра Пушкина, Московского драматического театра на Малой Бронной и Театра-студии киноактера, где с 1961 года проработала более 30 лет. Всесоюзную известность актриса получила после исполнения роли Натальи в фильме «Тихий Дон».
Борис Невзоров
18 февраля советский и российский актер, народный артист РФ Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Артист преподавал в ГИТИСе, много выступал на сцене. Невзоров служил в труппе Московского Нового драматического театра, Театра имени Моссовета, ЦКДЮФ имени Горького, Московского драматического театра имени К. С. Станиславского и Малого театра. Актер также был известен благодаря своей игре в фильмах «Люди на болоте», «Наводнение», «У попа была собака…», «Россия молодая», «Майор», сериалах «Каменская», «Марш Турецкого» и «Последний министр».
Александра Яковлева
В возрасте 64 лет ушла из жизни Александра Яковлева — советская и российская актриса, кинорежиссер и общественно-политический деятель. Она скончалась после тяжелой и продолжительной болезни — рака молочной железы — 1 апреля. Наибольшую популярность Яковлевой принесли работы в картинах «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов».
Владимир Жириновский
На 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский — депутат Госдумы, чья политическая биография старше современной России. В начале февраля его госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом, а 6 апреля он скончался.
Леонид Хейфец
Советский и российский театральный режиссер и педагог, народный артист РФ, Лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского и профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Леонид Хейфец умер 18 апреля в возрасте 87 лет из-за оторвавшегося тромба. Он преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, Театральном институте имени Б. В. Щукина. С именем Хейфеца связано несколько телеэкранизаций русской классики: «Рудин», «Обрыв», «Вишневый сад», «Доходное место».
Станислав Шушкевич
Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Белоруссии, скончался на 88-м году жизни. Политический деятель переболел коронавирусом. В конце апреля Шушкевич попал в реанимацию из-за последствий перенесенной болезни, а в ночь на 4 мая его не стало. Шушкевич возглавлял Верховный совет Республики Беларусь с 25 августа 1991 года по 26 января 1994 года, а также был участником встречи в декабре 1991 года в Беловежской Пуще с президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, на которой было принято решение о прекращении существования СССР.
Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук умер 10 мая в возрасте 88 лет после затяжной болезни сердечно-сосудистой системы. Свою политическую карьеру он начал с должности помощника секретаря Черновицкого обкома Компартии Украины. В марте 1980 года его избрали депутатом Верховного Совета УССР, а в 1989–1990 годах он занимал пост заведующего идеологическим отделом и секретаря КПУ. В декабре 1991-го на первых прямых президентских выборах его избрали президентом Украины, в этом статусе он находился до 1994 года. После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины.
Ренат Ибрагимов
14 мая на 75-м году жизни скончался советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер, народный артист РСФСР и народный артист Республики Татарстан Ренат Ибрагимов. Причина смерти — оторвавшийся тромб. В 1973 году он окончил Казанскую консерваторию, после чего начал выступать на сцене Татарского театра оперы и балета. Он исполнял партию Валентина в опере «Фауст», Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского, исполнял роль Эскамильо в «Кармен». В 1999 году артист основал «Театр песни Рената Ибрагимова».
Вангелис
В возрасте 79 лет ушел из жизни Вангелис — всемирно известный греческий композитор, автор музыки ко многим фильмам. Он был госпитализирован после заражения коронавирусом и скончался в больнице 17 мая. Вангелис был одним из первых авторов и исполнителей электронной музыки, был удостоен Оскара за песню в фильме «Огненные колесницы» и придумал саундтреки к культовым голливудским фильмам, в числе которых «Бегущий по лезвию», «Александр», «Пропавший без вести» и «Антарктика».
Рэй Лиотта
Рэймонд «Рэй» Лиотта, известный американский актер кино и озвучивания, лауреат телевизионной премии «Эмми», умер во сне на 68-м году жизни 26 мая. Широкую известность актеру принесли картины «Дикая штучка», «Поле его мечты», «Славные парни», «Кокаин», «Ганнибал» и «Идентификация».
Энди Флетчер
Английский музыкант Эндрю Джон Леонард «Энди» Флетчер скоропостижно скончался от расслоения аорты 26 мая. Через полтора месяца после этого одному из основателей группы Depeche Mode должен был исполниться 61 год. Он не только был клавишником знаменитого британского коллектива, но и создал собственный музыкальный лейбл Toast Hawaii, который в течение нескольких лет продюсировал группу Client.
Жан-Луи Трентиньян
Знаменитый французский актер, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян умер 17 июня в своем доме, в окружении близких. Первоначальную известность артисту принесла главная мужская роль автогонщика в фильме «Мужчина и женщина», который стал лауреатом Гран-при Каннского кинофестиваля и двух премий «Оскар». После этого Трентиньян снялся в таких картинах, как «Конформист», «Опасные связи» и «Дзета». Вторую волну популярности актеру принес выход драмы «Любовь» в 2012 году.
Регимантас Адомайтис
20 июня на 86-м году жизни ушел из жизни советский и литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис. Народный артист СССР, лауреат Национальной премии ГДР, Государственной премии Литовской ССР, а также Национальной премии Литвы по культуре и искусству запомнился зрителям по ролям в фильмах «Никто не хотел умирать», «Сергей Лазо», «Это сладкое слово – свобода», «Американская трагедия» и «Досье человека в «Мерседесе». В последние годы жизни актер тяжело болел.
Пьер Нарцисс
Российский певец и актер камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза скончался из-за остановки сердца после неудачной операции на почке 21 июня. Ему было 45 лет. Участник второго сезона телепроекта «Фабрика звезд» стал знаменит после исполнения песни «Шоколадный заяц». Кроме того, он трудился диджеем на различных радиостанциях, участвовал в различных проектах на телевидении: например, «Король ринга» и «Звездный лед».
Юрий Шатунов
В возрасте 48 лет ушел из жизни музыкант, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Певец скончался от обширного инфаркта. Исполнитель таких хитов, как «Седая ночь», «Белые розы», «Лето» и «Пусть будет ночь», после ухода из коллектива начал сольную карьеру.
Синдзо Абэ
Выдающийся политический деятель Японии, дольше всех занимавший должность премьер-министра страны (в 2006-2007, а также в 2012-2020 годах), Синдзо Абэ погиб в результате покушения в городе Нара. Он происходил из известной семьи политиков: его отец был министром иностранных дел Японии, а дед по материнской линии также занимал пост премьер-министра страны. Абэ наиболее известен созданием экономического курса по выведению Японии из «застоя», который получил название «Абэномика».
Георгий Ярцев
Знаменитый спортсмен и тренер Георгий Ярцев умер 15 июля на 75-м году жизни. Всесоюзную популярность он приобрел во время своей игры за футбольный клуб «Спартак» (Москва) и сборную СССР. После завершения карьеры игрока стал тренером «Спартака», с которым выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год тренировал национальную сборную.
Руслана Писанка
В ночь с 18 на 19 июля агрессивная форма рака унесла жизнь украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки (урожденной Писанко). Дочь кинооператора Игоря Писанко снималась в различных картинах, в том числе в России, Польше и Нидерландах. Наиболее известна по своим ролям в фильмах «Огнем и мечом» и «Шел трамвай №9», а также сериале «Сваты 4». Кроме того, была актрисой Русского независимого театра, участвовала в украинских телепроектах «Танцы со звездами», «Звезда+Звезда», «Взвешенные и счастливые».
Оливия Ньютон-Джон
Звезда музыки диско 70-х Оливия Ньютон-Джон скончалась в возрасте 73 лет в своем доме в Калифорнии после продолжительной болезни. Еще в 1981 году она получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. Исполнительница таких хитов, как You’re the One That I Wan», Magic, Summer Nights и Window in the Wall, четыре раза получала премию «Грэмми». Всего в мире было продано более 100 млн ее записей, 14 альбомов певицы стали золотыми, 2 – платиновыми и 4 – дважды платиновыми. Также она сыграла в культовом мюзикле «Бриолин» вместе с Джоном Траволтой, фильмах «Хорошая пара», «Это моя вечеринка» и «Свадебный разлом».
Герман Витке
12 августа от сердечного приступа умер российский поэт-песенник Герман Витке. Популярность пришла к нему после написания текстов нескольких песен для Богдана Титомира в 1991 году, в том числе хита «Делай как я». После этого поэт совместно с Леонидом Агутиным написал альбом «Босоногий мальчик», создавал тексты для Анжелики Варум, Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Валерия Леонтьева и группы «А-Студио». Кроме того, по просьбе продюсера Игоря Матвиенко он придумал название группы «Иванушки International».
Михаил Горбачев
Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, единственный президент СССР, выдающийся политический деятель и лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев ушел из жизни в возрасте 91 года после тяжелой болезни. Горбачев запомнился тем, что во время пребывания на посту главы государства инициировал изменения советской системы управления, получившие название «Перестройка». Он проводил политику гласности, «нового политического мышления», демократических выборов, и именно при Горбачеве завершилась Холодная война, советские войска покинули Афганистан, а СССР и Варшавский блок распались.
Борис Лагутин
Выдающийся советский спортсмен Борис Лагутин скоропостижно скончался 4 сентября на 85-м году жизни. Он стал первым из боксеров СССР, кто дважды завоевал титул олимпийского чемпиона. Также он шесть раз брал первое место на чемпионатах СССР и два раза – золото чемпионатов Европы. После завершения карьеры спортсмена работал в ЦК ВЛКСМ, возглавлял Федерацию бокса СССР. Имел два высших образования, защитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам жизнедеятельности головного мозга.
Елизавета II
Елизавета Александра Мария из династии Виндзоров дольше всех в британской истории занимала пост монарха, однако 8 сентября в возрасте 96 лет умерла в своей резиденции, шотландском замке Балморал. Она была официально коронована после смерти своего отца, короля Георга VI, в 1953 году. За время ее правления Британия перестала быть империей, вошла в состав Европейского союза и вышла из него, в Великобритании сменилось 15 премьер-министров. За два дня до своей смерти Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона и назначила на пост главы британского правительства Лиз Трасс. Также на момент смерти она являлась монархом 14 государств, кроме Великобритании, а ее полный титул звучал так: «Её Величество Елизавета Вторая, Божией милостью Королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры».
Жан-Люк Годар
Франко-швейцарский кинорежиссер, сценарист и теоретик кино Жан-Люк Годар ушел из жизни 13 сентября на 92-м году жизни. Он стоял у истоков французской новой волны в кинематографе и оказал революционное влияние на развитие всей отрасли. Самый знаменитый этап его творчества охватывает период с 1960 по 1967 год, когда он сняли фильмы «На последнем дыхании», «Маленький солдат», «Жить своей жизнью», «Карабинеры», «Презрение», «Мужское – женское». В 1969 году он вместе с другими кинематографистами сформировал «Группу Дзига Вертов» для продвижения фильмов на политические темы.
Владимир Сунгоркин
14 сентября от инсульта скоропостижно скончался Владимир Сунгоркин. Знаменитый журналист, медиаменеджер, который на протяжении более чем 20 лет занимал пост главного редактора газеты «Комсомольская правда», в тот момент находился в экспедиции в Приморском крае, собирал материал о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. С 2002 года он совмещал должности главного редактора и генерального директора издательского дома «Комсомольская правда», развивал современную мультимедийную структуру издания, запустил одноименное радио.
Игорь Масленников
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и педагог Игорь Масленников умер 17 сентября на 91-м году жизни в Санкт-Петербурге. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ, он наиболее известен по своим фильмам «Зимняя вишня», «Русские деньги», «Пиковая дама», «Ярославна, королева Франции», а также цикла о похождениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Помимо этого, Масленников более 20 лет возглавлял петербургскую студию «Троицкий мост», вел свою мастерскую на «Высших режиссерских курсах» в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, а также читал лекции в Высшей школе режиссеров и сценаристов.
Сергей Пускепалис
20 сентября на 57-м году жизни в ДТП в Ярославской области погиб актер и режиссер театра и кино Сергей Пускепалис. Заслуженный артист России, художественный руководитель Драматического театра имени Волкова в Ярославле исполнил более 70 ролей в кино и сериалах. Массовому зрителю Пускепалис запомнился по участию в таких картинах, как «Простые вещи», «Как я провел этим летом», «Шифр», «1941. Крылья над Берлином», а также по недавно вышедшей исторической киноленте «Сердце пармы». Он успел получить премии «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел», а также приз фестиваля в Карловых Варах.
Владимир Краснопольский
Советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Краснопольский скончался 23 сентября в возрасте 89 лет. Среди его наиболее известных работ картины «Неподсуден», «Ночные забавы», «Воровка», «Ермак», а также многосерийные телефильмы «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». В 2020 году со своим троюродным братом Владимиром Усковым, с которым они совместно работали над большинством картин, получил Специальный приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения «За многолетнюю верность сериалам».
Борис Моисеев
27 сентября последствия перенесенного инсульта унесли жизнь знаменитого артиста, певца, танцора и хореографа Бориса Моисеева. Создатель танцевального трио «Экспрессия» в течение жизни работал с такими звездами, как Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Лолита, пел и ставил популярные шоу и спектакли. Получил премию «Овация» за «Шоу продолжается – памяти Фредди Меркьюри» и «Борис Моисеев и его леди», а за песни «Голубая луна», «Щелкунчик», «Когда забудешь ты меня», «Петербург-Ленинград», «Звездочка» – премию «Золотой граммофон».
Кулио
Артис Леон Айви-младший, более известный как Кулио (Coolio), умер в квартире своего друга в Калифорнии. Рэпер записал свой первый сингл Whatcha Gonna Do? в 1987 году, а через 7 лет выпустил дебютный сольный альбом It Takes a Thief. Наибольшую известность исполнителю принесла композиция Gangsta’s Paradise, записанная с певцом L.V. для фильма «Опасные умы». Она стала хитом во многих странах, получила премию «Грэмми» и стала одной из самых успешных рэп-песен всех времен.
Анджела Лэнсбери
Звезда культового детективного сериала «Она написала убийство» скончалась во сне за пять дней до своего 97-летия в Лос-Анджелесе. Англо-американская актриса и певица стала лауреатом шести премий «Золотой глобус», почетного «Оскара», шести премий «Тони», а также BAFTA. Кроме того, за вклад в драматическое искусство и благотворительность она стала Дамой-Командором ордена Британской империи. Советским и российским зрителям она известна по ролям в фильмах «Портрет Дориана Грея», «Набалдашник и метла», «Смерть на Ниле» и «Моя ужасная няня». Пик популярности пришел к ней с выходом сериала «Она написала убийство», который снимали с 1984 по 1996 годы.
Робби Колтрейн
Урожденный Энтони Роберт Макмиллан, который взял свой псевдоним в честь саксофониста Джона Колтрейна, умер в больнице 14 октября на 73-м году жизни. Наибольшую известность шотландскому кино- и телеактеру принесли роли доктора Эдди «Фитца» Фитцжеральда в британском телевизионном сериале «Метод Крекера», а также Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. За ее воплощение в фильме «Гарри Поттер и философский камень» Колтрейн был номинирован на премию BAFTA. Кроме того, он снялся в картинах «Генрих V», «Монашки в бегах», «Папа должен похудеть», фильмах Бондианы «Золотой глаз», «И целого мира мало», а также стал Офицером ордена Британской империи.
Джерри Ли Льюис
Звезда рок-н-ролла, пианист, певец и автор песен Джерри Ли Льюис ушел из жизни 28 октября в возрасте 87 лет. Автор таких хитов, как Crazy Arms, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, Great Balls of Fire, Breathless, Chantilly Lace, стал одним из первых членов Зала славы рок-н-ролла, получил премию «Грэмми» и звезду на голливудской «Аллее славы».
Сергей Кузнецов
7 ноября на 59-м году жизни скончался советский и российский композитор, поэт, автор песен Сергей Кузнецов. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Кузнецов основал группу «Ласковый май», а также сотрудничал с группами «Стекловата», «Ангел и Кот» и «Чернила для пятого класса». Он написал хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «Маскарад», «Тающий снег».
Дэн Маккаферти
Уильям Дэниел «Дэн» Маккаферти, наиболее известный как основатель и лидер рок-группы Nazareth, умер 8 ноября в возрасте 76 лет из-за эмфиземы легких. Помимо исполнения хитов Love Hurts, Telegram, Animals, Let Me Be Your Leader и Love Leads To Madness, он также записал три сольных альбома и пять синглов. Еще в детстве он играл на волынке, а впоследствии исполнил на ней проигрыш песни Hair of the Dog.
Александр Горшков
17 ноября инфаркт миокарда унес жизнь советского фигуриста, заслуженного мастера спорта СССР Александра Горшкова. Ему было 76 лет. Горшков стал первым в истории фигурного катания на коньках олимпийским чемпионом в танцах на льду. Вместе с партнершей Людмилой Пахомовой они многократно становились чемпионами СССР, Европы и мира. После взятия золотых медалей на Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия) в 1976 году они завершили спортивную карьеру. После этого Горшков работал тренером, в том числе возглавляя сборную России по фигурному катанию на коньках, руководил управлением международных связей Олимпийского комитета России. С 2010 года до самой смерти занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках России.