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12:46 (мск), источник: Известия

В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум

В берлинской гостинице Dom Aquaree лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom. Инцидент произошел в пятницу, 16 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конструкция высотой 16 м вмещала 1 млн литров морской воды. В нем обитали 15 тыс. рыб, всего около 100 видов.

Вода затопила отель и вместе с обитателями аквариума вытекла на улицу.

Пострадали два человека, гостей отеля переселили. Ликвидировали последствия инцидента почти 100 спасателей.

AquaDom открыли в 2003 году, стоимость проекта составляла €12,8 млн. Емкость аквариума сделали из акрилового стекла. Его высота составляла 16 м, а диаметр — 11,5 м.

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