IKEA пообещала сохранить рабочие места сотрудникам фабрик в России на год

«Собрания прошли в Новгороде, Тихвине и Вятке. Всем сотрудникам подписали график на ближайшие три месяца и дали гарантии, что это условие сохранится ближайшие 12 месяцев. Ближайший график на три месяца будет в формате “неделя через неделю”, — сказал он.
В официальной группе «Вконтакте» также была опубликована подтверждающая информация, сотрудники профсоюзов отметили, что занятость в ближайшие 12 месяцев является одним из новых условий соглашения с новым собственником. Кроме того, оклады работников будут проиндексированы на 3% с 2023 года.
Ранее сообщалось, что 510 сотрудников фабрик «IKEA Тихвин» и «IKEA Вятка» подписали петицию в адрес руководства головного офиса компании с требованиями гарантировать сохранение им рабочих мест при переходе к новому собственнику в течение 12 месяцев, выплатить каждому сотруднику единовременную компенсацию в размере не менее 50 тыс. рублей в связи с уходом компании по форс-мажорным обстоятельствам, а также бонусы «Спасибо» за 2022 год. Бонусы являются разовой выплатой в конце года к пенсионным накоплениям сотрудников IKEA, которые ранее отменили в компании. В случае невозможности сохранения рабочих мест подписанты просили предусмотреть выплату каждому сотруднику выходного пособия в размере семи заработных плат.
В марте группа компаний «Интер Икеа» объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. Позже в компании сообщили, что IKEA продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе, что повлечет уменьшение штата сотрудников, однако торговые центры «Мега» продолжат работать. Товары IKEA со складов компании распродавались онлайн чуть больше месяца.
Как сообщил 13 декабря на пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, российская компания — одна из пяти претендентов — ведет переговоры о покупке фабрики IKEA в Тихвине. Сделка должна быть заключена в ближайшее время.