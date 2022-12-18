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06:10 (мск), источник: ТАСС

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. КНДР в воскресенье совершила запуск, предположительно, двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Источник: Reuters

По ее данным, первая ракета уже упала. По данным правительственных источников телеканала NHK, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Второй запуск произошел примерно через 25 минут после первого. О падении второй ракеты на данный момент информации не поступало.

Японские сторожевые корабли призывают находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракет не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с этим новым ракетным пуском КНДР. Минобороны Японии также занимается сбором и проверкой соответствующих данных.

По информации властей, к настоящему моменту сведения о каком-либо ущербе для японской стороны от ракетного пуска КНДР не поступали.

Южнокорейские военные также сообщили об этом очередном ракетном пуске, осуществленном Пхеньяном, однако точные данные о типе ракеты пока не приводятся. Этот ракетный пуск КНДР стал уже 35-м с начала года.

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