КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

По ее данным, первая ракета уже упала. По данным правительственных источников телеканала NHK, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Второй запуск произошел примерно через 25 минут после первого. О падении второй ракеты на данный момент информации не поступало.
Японские сторожевые корабли призывают находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракет не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.
При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с этим новым ракетным пуском КНДР. Минобороны Японии также занимается сбором и проверкой соответствующих данных.
По информации властей, к настоящему моменту сведения о каком-либо ущербе для японской стороны от ракетного пуска КНДР не поступали.
Южнокорейские военные также сообщили об этом очередном ракетном пуске, осуществленном Пхеньяном, однако точные данные о типе ракеты пока не приводятся. Этот ракетный пуск КНДР стал уже 35-м с начала года.