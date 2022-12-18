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13:08 (мск), источник: © РИА Новости

«Роскосмос» сообщил о понижении температуры в корабле «Союз МС-22»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалистам удалось понизить температуру в корабле «Союз МС-22» с неисправной системой охлаждения, заявили в воскресенье в пресс-службе «Роскосмоса».

Источник: Reuters

«Температура в пилотируемом корабле “Союз МС-22” снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах», — говорится в сообщении.

Утечка из системы охлаждения «Союза МС-22» произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из «Союза» бьют фонтаны технической жидкости.

Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю.

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Источник: температура в «Союзе МС-22» за сутки поднялась до 50 градусов

Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения.

На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться — о информации источника РИА Новости температура в нем достигала 50 градусов, в пресс-службе «Роскосмоса» же заявляли, что повышение незначительное — до 30 градусов.

По данным «Роскосмоса», 17 декабря температура в корабле держалась в пределах 28−30 градусов.

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