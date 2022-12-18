«Роскосмос» сообщил о понижении температуры в корабле «Союз МС-22»

«Температура в пилотируемом корабле “Союз МС-22” снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах», — говорится в сообщении.
Утечка из системы охлаждения «Союза МС-22» произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из «Союза» бьют фонтаны технической жидкости.
Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю.
Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения.
На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться — о информации источника РИА Новости температура в нем достигала 50 градусов, в пресс-службе «Роскосмоса» же заявляли, что повышение незначительное — до 30 градусов.
По данным «Роскосмоса», 17 декабря температура в корабле держалась в пределах 28−30 градусов.