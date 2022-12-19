«Ъ» проанализировал, как регионы поднимают расценки на техосмотр

Приказ ФАС по расчету предельных тарифов на ТО, которые устанавливают для каждого субъекта региональные власти, начал действовать в октябре. Прежняя методика расчета цены (была принята в 2012 году) в течение последних лет вызывала критику участников отрасли: низкий предельный тариф, по их словам, не позволял получать прибыль и развивать бизнес. Новые правила предусматривают постоянную актуализацию ценообразования: регион запрашивает у операторов сведения о расходах (фонде оплаты труда, ремонте оборудования и т. д.), рассчитывая показатель для следующего года. Если же данные присылают менее 50% действующих на рынке компаний, чиновники индексируют тариф на уровень инфляции. При этом цены на ТО не могут быть ниже 913 ₽ для легковых машин, 321 ₽ для мотоциклов, 1,56−1,88 тыс. руб. для автобусов, 0,9−1,96 тыс. руб. для грузовиков.
Утвердить тарифы необходимо не позднее 20 декабря, сказано в приказе ФАС.
Проведенный «Ъ» анализ опубликованных документов по 45 регионам показывает, что в среднем цены вырастут на 57% для ТО самой массовой категории (легковые машины), при этом большинство регионов подняли тариф до 913 ₽.
Такой единодушный результат в каждом субъекте объясняют по-разному. В Севастополе (старая цена — 559 ₽) из расчетов операторов выходила цена ниже, чем минимум ФАС, пояснил, например, глава региона Михаил Развожаев. Московские власти выбрали тариф 913 ₽ для легковых автомобилей (цена 720 ₽ не менялась с 2012 года) «в интересах граждан», заявили «Ъ» в столичном департаменте экономики, фактическая инфляция за десять лет составила 76%, но цены поднимаются на 22%.
С декабря 2021 года, напомним, техосмотр является обязательным для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации машины старше четырех лет в ГИБДД или при внесении изменений в конструкцию автомобиля.
Среди регионов, где тарифы для легковых машин вырастут значительнее всего, — Орловская (в 3 раза), Омская (в 2,4 раза), Оренбургская (в 1,9 раза) области, Хакасия (в 2 раза). Меньше всего цены поднимут в Приморском крае (на 3,9%) и Мурманской области (на 6%).
Самый дорогой тариф ТО планируется установить в Санкт-Петербурге — 1,54 тыс. руб.: в пятницу это решение еще не было утверждено, однако власти анонсировали намерение старую цену 881 ₽ проиндексировать на 75,2%.
Сахалинская область поднимает тарифы с 1,11−1,2 тыс. до 1,2−1,32 тыс. руб. (в зависимости от тарифной зоны), Камчатский край — с 840 ₽ до 1,33 тыс. руб. Подмосковье и Татарстан еще в конце прошлой недели не имели утвержденных тарифов, но ранее заявили о планах их пересмотреть (с 710 ₽ и 510 ₽ соответственно до 913 ₽).
В подмосковном комитете по тарифам «Ъ» пообещали, что утвердят цены 20 декабря. В комитете по регулированию тарифов Саратовской области «Ъ» пообещали, что постановление губернатора с ценами выйдет на этой неделе. В Ростовской области цены определят к концу года, сообщили «Ъ» в региональной службе по тарифам, но конкретных цифр не назвали, отметив лишь, что «размер платы немного увеличится». По ряду регионов «Ъ» не удалось найти подтвержденных данных о планах пересмотра тарифов, например по Чечне, Адыгее, Северной Осетии, Башкирии, Воронежской области. В правительстве Крыма «Ъ» заявили, что пока не планируют повышение цен. Власти, по данным «Ъ», обсуждают этот вопрос с ФАС с учетом тяжелого положения перевозчиков в связи с изношенностью подвижного состава и повышением цен на топливо, запчасти и комплектующие.
Чиновникам собрать необходимые данные с операторов будет сложно: у некоторых компаний даже бухгалтера своего нет, заявил «Ъ» глава Гильдии операторов ТО при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек. Власти Ленинградской области, к примеру, собрали сведения лишь с 32% компаний. «Но мы все же посчитали, что с учетом инфляции тариф в Москве должен был подняться до 1,33 тыс. руб. И это минимум, который позволил бы бизнесу хоть как-то существовать, — говорит господин Волчек.— А 913 ₽— ни о чем. Для других регионов такой тариф, возможно, и подходит, но непонятно, почему в Москве он меньше, чем в Санкт-Петербурге».
В регионах, где тариф увеличился меньше, чем показатель инфляции, власти просто не захотели считать, говорит глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев. Регионы списали тарифы с минимумов ФАС, даже не попытавшись учесть инфляцию, а уж тем более собрать данные с операторов, соглашается руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае (оператор ООО «Марс») Иван Кекин.
В ФАС «Ъ» заявили, что собираются проанализировать новые тарифы в регионах после их окончательного утверждения. Там отметили, что ранее, после вступления в силу методики, разъясняли документ субъектам федерации.
Иван Буранов; Александр Дремлюгин, Симферополь; Сергей Петунин, Саратов; Вячеслав Калашников, Санкт-Петербург
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