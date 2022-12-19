06:00 (мск), источник: Газета.Ру
Юрист объяснила, за что россиян могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» рассказала, за что россиян могут оштрафовать в новогоднюю ночь.
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Во-первых, россиян могут оштрафовать за курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах на 500−3000 ₽ и 1500 рублей соответственно.
Во-вторых, нельзя запускать фейерверки во дворах без согласования с управляющей компанией. В зависимости от последствий может грозить штраф от 500 ₽ до пяти лет лишения свободы.
В-третьих, нельзя проводить массовые мероприятия без уведомления властей. Физлица могут получить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., юрлица — до 100 тыс. руб.
Евгений Шакиров