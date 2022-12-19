08:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Потепление до −1 градуса обещают синоптики в Красноярске на этой неделе
Также красноярцев ждут температурные качели.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Красноярске на этой неделе горожан ожидает серьёзное потепление после настоящих морозов. В понедельник, 19 декабря, днём будет около −11°С. Во вторник ночью столбик термометра покажет −16°С и небольшой снег, в дневное время −12°С. В среду, 21 декабря, ночью будет −13°С и небольшой снег. Днём температура воздуха поднимется до −1°С. В четверг в ночные часы будет −6°С, в дневное время −3°С. В пятницу, 23 декабря, ночью на столбике термометра будет −19°С, днём −14°С и небольшой снег.