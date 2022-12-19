10:31 (мск), источник: РБК Life
Терапевт перечислил первые действия при симптомах ОРВИ или гриппа
Медик посоветовал сдать ПЦР и остаться дома.
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При признаках гриппа первым делом стоит остаться дома и обеспечить постельный режим, рассказал РБК Life врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Заболевшему следует выделить отдельную комнату и вызвать врача.
«Чтобы других не заражать, лучше остаться дома, а также предпринять меры, чтобы близкие, которые живут с вами, не попали в эту же неприятность. Вам надо постараться быть в отдельной комнате, использовать отдельную посуду, проветривать помещения, делать влажную уборку. И лучше вызвать врача. Он назначит правильное лечение», — отметил Кондрахин.
Врач-терапевт перечислил первые признаки вирусного заболевания, на которые стоит обратить внимание. Заболевший будет ощущать недомогание, слабость и головную боль. Также могу быть озноб и дискомфорт в мышцах.
«Первые признаки ОРВИ или гриппа — это недомогание, ломота в суставах, мышцах. Даже не просто слабость, это может быть озноб, головная боль, ощущение, что суставы ломит, крутит. Ощущение нарастающей интоксикации — это один из признаков [ОРВИ или гриппа]. Глаза могут болеть. Это признаки болезни, которые могут быть характерны для любых вирусных инфекций», — пояснил Кондрахин.
Когда присутствуют первые проявления болезни, это уже значит, что вирус вышел из-под контроля, отмечает специалист. Он посоветовал в этом случае сразу же обратиться к медикам. У заболевшего возьмут мазки на грипп, ОРВИ или коронавирус. Это, по словам терапевта, позволит поставить правильный диагноз и назначить подходящее лечение.
Ранее медик назвал реальную причину резкого роста заболеваемости гриппом. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с РБК указал на то, что у всех заболеваний из группы ОРВИ есть сезонность. В этом году, по его словам, статистика по гриппу намного хуже по сравнению с прошлыми годами из-за того, что в период пандемии россияне активно использовали средства профилактики, маски и перчатки. По данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей, средний показатель по стране превышен в 37 регионах. Среди штаммов преобладает свиной грипп A (H1N1), его выявили уже в 82 субъектах.