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11:48 (мск), источник: Вокруг Света

Кольца деревьев показали настоящую причину нападений гуннов на Рим в 5 веке

Историки переосмыслили причины падения одной из величайших империй.

Специалисты из Кембриджского университета реконструировали климат V века нашей эры на основе колец деревьев со всей Европы, археологических и исторических данных. Ученые пришли к выводу, что гунны напали на Рим не потому, что были жестокими и жадными варварами, как представляла их элита империи. Целью набегов часто было не золото, а продовольствие и скот.

Опустошительные набеги гуннов в IV—V вв.еках историки считают одной из главных причин падения Римской империи. Однако причины начала Великой миграции из Азии до сих пор плохо изучены. Известно, что вторжения усилились в конце 430-х годов с появлением нового правителя гуннов Атиллы. Нападавшие требовали не только выплат золотом, но и земли вдоль Дуная.

Гуннов часто изображали как варваров, жаждавших крови и золота. Но все эти описания составлены римлянами, занимавшими высокое положение в обществе, — им было что терять в случае гибели государства. Это весьма предвзятый взгляд, полагают современные ученые.

В новом исследовании специалисты назвали «необъяснимое насилие» гуннов попыткой выжить в экстремальных климатических условиях. Сильнейшая засуха в нынешней Венгрии в 2022 году навела экспертов на мысль, что в древности толчком великих катаклизмов могли стать изменения климата.

Для проверки гипотезы историки рассмотрели кольца деревьев, которые росли в Европе полтора тысячелетия назад. Они показали, что регион, где жили гунны, многократно переживал сильные засухи в IV—V вв.еках. Это должно было привести к потере урожая и пастбищ для животных за пределами пойм Дуная и Тисы.

«Периоды засух, зафиксированные в биохимических сигналах в кольцах деревьев, совпали с усилением набегов в регионе. Самые разрушительные вторжения были в 447, 451 и 452 годах, и в эти же периоды в Карпатском бассейне отмечалось чрезвычайно засушливое лето».

Когда нехватка ресурсов стала слишком острой, оседлые народы превращались в кочевников. Эти выводы подтверждаются изотопным анализом скелетов из региона, который показал климатический стресс от миграции и смену рациона питания с сельскохозяйственного на «пастуший».

Затем, когда и это не спасало, гуннам пришлось принять новые стратегии, чтобы противостоять серьезным экономическим вызовам. Произошел дальнейший переход от пастухов, которым не чужда верховая езда, к налетчикам. Возможно, золото остро понадобилось Атилле и другим высокопоставленным лицам, чтобы содержать эти вооруженные отряды.

Однако при нападениях на Фракию и Иллирию в 422, 442 и 447 годах целью гуннов было не золото, а продовольствие и скот. Также Атилла потребовал земли вдоль Дуная, чтобы обеспечить питание скоту во время засухи.

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