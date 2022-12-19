16:55 (мск), источник: ТАСС
Путин подписал распоряжение о земельных участках в Крыму и Подмосковье для героев СВО
Речь идет о военнослужащих, награжденных госнаградами за заслуги в СВО, и о семьях погибших героев.
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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя принять законодательные акты, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков героям специальной военной операции. Соответствующее распоряжение главы государства «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей» опубликовано в понедельник.
Речь идет о военнослужащих, награжденных госнаградами за заслуги в СВО, и о семьях погибших героев. Правительству РФ поручено обеспечить заключение между профильными структурами и властями Московской области, Крыма и Севастополя соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении земельных участков военнослужащим.