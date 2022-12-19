В Думе призвали не использовать в новогодних развлекательных мероприятиях живых кроликов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал не использовать символ наступающего Нового года — живых кроликов — в развлекательных мероприятиях, особенно в детских. По его словам, это может быть опасно как для самих животных, так и для людей.
«То, что касается эксплуатации символа следующего года, хочу всех предостеречь от злоупотребления этим, потому что к нам в комитет уже пошли обращения о том, что фотосессии, массовые мероприятия, увеселительные мероприятия с использованием живого символа следующего года — кролика — стали обыденностью», — отметил Бурматов в ходе пресс-конференции в понедельник.
Он пояснил, что «животное есть животное». «Это может быть опасно и для самих живых существ, и в том числе может быть опасно и для человека. Потому что, естественно, в условиях скопления людей, громких звуков, музыки, фейерверков и прочего состояние животного очень сложно прогнозировать», — отметил Бурматов.
Он считает, что неправильно привлекать «удачу в новом году, эксплуатируя его символ в самом начале». «Особенно хотел бы предостеречь от использования [кроликов] в детских мероприятиях, тут опасность создается не только для животных, но и для ребенка», — подчеркнул Бурматов.