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16:56 (мск), источник: Ведомости

МЭР сообщило о возвращении из Египта более 1000 российских туристов

Более 1000 российских туристов вернулись из Египта, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Источник: РИА "Новости"

«У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором TezTour. По данным туроператора, уже более 1000 человек вывезены, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием» — отметил Вахруков (цитата по ТАСС). По его словам, в ближайшее время планируется проведение стратегических сессий с туроператорами для выработки единого алгоритма реагирования в подобных кризисных ситуациях.

iFly ранее заявила о задержке рейсов в Египет в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций. 15 декабря Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиаперевозчиков. 16 декабря iFly пообещала отправить первый из трех задержанных рейсов с туристами в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вечером в пятницу через воздушное пространство Сирии, несмотря на то что Росавиация рекомендовала перевезти пассажиров на рейсах других авиаперевозчиков, потому что воздушное пространство республики является потенциально опасным.

В тот же день авиакомпания заявила, что отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, с 20 декабря планирует их возобновить. В компании пояснили, что отмена рейсов связана с ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на выполнение рейсов по альтернативному маршруту.

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