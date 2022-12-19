17:39 (мск), источник: РБК Life
Как оплачивается больничный в 2023 году
Минимальные и максимальные суммы, на которые можно рассчитывать.
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С 1 января 2023-го выплаты по больничным будет начислять новый фонд Социального страхования, также увеличатся минимальные и максимальные суммы. РБК Life разобрался, как оформить больничный лист и на какую выплату можно рассчитывать.
Больничный лист, или лист нетрудоспособности, — это медицинский документ, который подтверждает, что вы болеете и не можете работать. Он позволяет получить пособие по временной нетрудоспособности.
С 2022 года больничный оформляется в электронном виде. Бумажный вариант предусмотрен только для «засекреченной» категории граждан: сведения о них составляют государственную тайну или они находятся под государственной защитой. По требованию обычного пациента на бумаге медицинское учреждение предоставит выписку с номером цифрового документа.
Врач обязан выписать больничный в следующих случаях:
Больничный лист не оформят сотруднику, если он симулирует болезнь, проходит обследование или лечится по направлению военкомата, умышленно причинил себе вред, заболел из-за совершения преступления.
С 1 января 2023-го единым оператором большинства пособий (в том числе больничных) и пенсий станет Социальный фонд России. Новое ведомство появится в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
Больничный оплачивают за весь период болезни. Порядок оплаты зависит от основания, по которому он выдан. Если работник заболел сам или получил травму, то работодатель оплачивает первые три дня болезни, остальные дни — Социальный фонд.
Если больничный выдан из-за необходимости ухода за больным членом семьи, беременности, карантина, протезирования в стационаре, последующего долечивания в санатории — полную сумму пособия выплачивает новый Социальный фонд. Работодатель только передаст необходимые сведения.
Выплаты по электронному больничному происходят в беззаявительном (проактивном) режиме — больничный никуда сдавать не надо, сообщать его номер и писать заявление на выплату — тоже.
От чего зависит сумма выплат по больничному:
Страховой стаж — период, когда сотрудник работал, а работодатель платил за него взносы. Стаж рассчитывается по трудовой книжке, договорам, справкам и сведениям о перечисленной заработной плате из ПФР. Для расчета среднего заработка берут все выплаты, на которые уплачивались страховые взносы за последние два года, в том числе у предыдущего работодателя.
Если стаж до пяти лет, пособие начисляется в размере 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%. Если стажа нет или он меньше шести месяцев, то размер пособия не превышает МРОТ за полный календарный месяц.
Выплата по листку нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) — 13%, кроме случаев больничного по беременности и родам.
В 2023-м максимальная выплата по больничному (без учета вычета НДФЛ) увеличится и составит 2 736 ₽ 99 копеек в день.
83 204 ₽ в месяц, если страховой стаж работника более восьми лет.
66 564 ₽ — при стаже от пяти до восьми лет.
49 923 ₽ — стаж до 5 лет.
Максимальный размер выплат в 2022-м составлял 2572 рубля 60 копеек в день. Если сотрудник болел 14 дней, то предельный размер пособия, на который он мог рассчитывать, составил 36 016 рублей 40 копеек. С учетом налога в 13%, «чистыми» работник получал 31 334 рубля 26 копеек.
Минимальный размер рассчитывают исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), который действует в период нетрудоспособности. С 1 января 2023 года МРОТ составит 16 242 ₽ в месяц.
Минимальная выплата по больничному в 2023-м в среднем составит — 533,98 ₽ в день. Это федеральный минимум, в регионах могут быть свои суммы. Если работодатель присоединен к региональному или отраслевому соглашению, он заплатит больше с учетом регионального коэффициента.
В зависимости от количества дней в месяце минимальный размер оплаты по больничному может меняться:
В любом случае пособие за весь месяц не может быть ниже МРОТ независимо от стажа работника.
Для тех, кто работает не на полную ставку, размер пособия определяется пропорционально продолжительности рабочего времени. Например, если сотрудник работает на 0,5 ставки, сумма будет вдвое меньше, чем при работе на полную ставку.
Деньги поступят после того, как больничный закроют и рассчитают пособие. Пособие работодатель начисляет не позднее десяти календарных дней со дня получения от Социального фонда сведений, что у работника закрыт больничный лист. Работодатель выплатит пособие в ближайший день начисления заработной платы.
Длительность больничного листа определяет врач. Минимальный период — один день. Такой больничный могут дать, например, при проведении медицинских процедур. На практике минимальный срок обычно составляет три дня.
Больничный лист фельдшер или стоматолог могут открыть до десяти календарных дней, врач — до 15 календарных дней.
Если болеете дольше, через 15 дней назначается врачебная комиссия, которая может продлить больничный на более длительный срок. Предельный период нахождения на больничном — десять месяцев, при туберкулезе — год.
При лечении в стационаре врач оформляет пациенту больничный лист на весь период лечения. При необходимости после выписки врач может дать десять дней на реабилитацию.
Продолжительность зависит от протекания родов и количества рожденных детей. Беременная женщина может уходить на больничный уже с тридцатой недели, при многоплодной беременности — с двадцать восьмой.
Лист нетрудоспособности по беременности и родам обычно оформляют на 140 календарных дней. В некоторых случаях срок может быть больше: роды с осложнениями — 156 дней, при рождении двух и более детей — 194 дней.
Вызовите врача на дом или обратитесь в медицинскую организацию. Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН) формируют после осмотра пациента и записи данных о состоянии его здоровья в медкарте или в истории болезни.
Предоставьте для оформления и выдачи больничного листа паспорт и СНИЛС: из них врач возьмет все данные для записи.
Выдавать больничные листы вправе только медицинские организации или индивидуальные предприниматели с лицензией на право проводить экспертизу временной нетрудоспособности: больницы, поликлиники, частные клиники.
Оформляют больничные медицинские работники этих организаций или предпринимателей: врач, фельдшер с функцией лечащего врача или зубной врач. Не выдают больничные врачи скорой помощи, персонал оздоровительных центров и станций переливания крови, медицинские чиновники. ЭЛН врач оформляет в первый или последний день болезни. В строке «дата выдачи» указывает дату оформления.
Если вы отработали целый день и этим же днем открываете больничный, попросите врача выписать больничный лист со следующего календарного дня. Бухгалтер не сможет начислить вам одновременно заработную плату и пособие по временной нетрудоспособности.
Уведомление, что больничный открыт (продлен, закрыт или оплачен), придет в личный кабинет на портале госуслуг в течение двух календарных дней. Оно поступит, даже если в личном кабинете не заполнен номер полиса ОМС.
Открыть больничный онлайн не получится. Как рассказала управляющий партнер и генеральный директор ООО «Ваш Бухгалтер» Ирина Смирнова, такая мера была введена в период распространения COVID-19, когда в поликлиниках выстраивались очереди к терапевту. Сейчас же для открытия, продления, закрытия и аннулирования больничного необходимо обратиться в медицинское учреждение лично, а при повышенной температуре вызвать врача на дом.
Важно, чтобы больничный был оформлен без ошибок: неправильно оформленный лист нетрудоспособности работодатель не примет — придется переделывать.
Проверить ЭЛН можно на сайте Госуслуг, для этого нужно зайти в личный кабинет и ввести запрос «электронный лист нетрудоспособности» и дальше следовать полученным подсказкам. Больничный можно найти по номеру или задать период для поиска, если не знаете номер.
Проверить статус больничного и информацию о сумме выплат можно в личном кабинете на сайте ФСС. Для входа нужно ввести логин и пароль от личного кабинета Госуслуг.
Больничный по уходу за ребенком
Оформить его может любой член семьи, попечитель или опекун, для этого надо указать в документе степень родства.
Социальный фонд оплачивает детский больничный с первого дня нетрудоспособности. Количество оплачиваемых дней в календарном году ограничено и зависит от возраста ребенка и вида заболевания:
Больничный по уходу за больным родственником
Если ухаживаете за взрослым членом семьи, максимальный срок, на который дается больничный, — семь дней. Оплату Социальный фонд начисляет на весь период начиная с первого дня.
Всего за год оплатят не больше 30 дней больничного по уходу за одним и тем же взрослым родственником.
Оплата больничного совместителям
Если работаете одновременно в нескольких местах, электронный больничный автоматически придет всем работодателям. Выплата будет на каждом месте трудоустройства.
Больничный во время командировки
Если заболели в командировке по России, вам оплатят больничный лист в обычном порядке. Другой порядок, если заболели за рубежом: больничный выплатят только после перевода документов из медицинского учреждения той страны, где проходили лечение в командировке, и их замены на больничные листы российского образца. Легализацию и нотариальный перевод сотрудник оплачивает сам.
Больничный во время отпуска
Если работник заболел в отпуске, то он предоставляет больничный лист работодателю, и отпуск продлевается на дни болезни или переносится на другой период по заявлению сотрудника.
Больничный после увольнения
Если после увольнения не нашли работу и в течение 30 дней заболели, вам оплатят 60% заработка по нетрудоспособности независимо от продолжительности страхового стажа. Электронный больничный придет бывшему работодателю. Выплаты не начисляются, если после увольнения заболел член вашей семьи.
Больничный для ИП
Если у ИП заключено соглашение о добровольном страховании и оплачиваются взносы, то больничный предпринимателю оплатит государство. Важно, чтобы взносы были уплачены в году, предшествующему году наступления страхового случая.
Больничный при нарушении режима лечения
Если нарушаете режим лечения: не являетесь к врачу в назначенное время без уважительной причины, не соблюдаете правила лечения и этот факт фиксирует врач, — выплаты по больничному снижаются. Пособие рассчитывают исходя из МРОТ.