В СВР рассказали о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году

Материалы из архива СВР, относящиеся, в том числе, к довоенному периоду обнародованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента России в разделе «Вторая мировая война в архивных документах». Публикация приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки.
«Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию», — говорилось в датированном не позже 19 сентября 1933 года материале Иностранного отдела ОГПУ СССР (так тогда назывался орган советской внешней разведки).
По дынным разведчиков, Белоруссию планировалось превратить в германскую колонию, при этом сначала она должна была «подчиняться сначала новому правительственному режиму в России», но быть полностью индустриализирована Германией.
Там же сообщалось об экспансионистских планах руководства Третьего рейха: постепенного аншлюсса — поглощения Белоруссии Германией.
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.