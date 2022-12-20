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02:43 (мск), источник: © РИА Новости

В СВР рассказали о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главарь Третьего рейха Адольф Гитлер в 1933 году вынашивал планы переворота в СССР, по итогам которого, в частности, Белоруссию надлежало бы сделать германской колонией, а на ее территорию намечалось переселить всех немцев из советского Поволжья — это следует из рассекреченных архивных документов Службы внешней разведки России.

Источник: AP 2022

Материалы из архива СВР, относящиеся, в том числе, к довоенному периоду обнародованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента России в разделе «Вторая мировая война в архивных документах». Публикация приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки.

«Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию», — говорилось в датированном не позже 19 сентября 1933 года материале Иностранного отдела ОГПУ СССР (так тогда назывался орган советской внешней разведки).

По дынным разведчиков, Белоруссию планировалось превратить в германскую колонию, при этом сначала она должна была «подчиняться сначала новому правительственному режиму в России», но быть полностью индустриализирована Германией.

Там же сообщалось об экспансионистских планах руководства Третьего рейха: постепенного аншлюсса — поглощения Белоруссии Германией.

Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

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