В СВР рассказали, как Британия и Франция хотели ударить по СССР в 1940 году

Материалы из архива СВР обнародованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента России в разделе «Вторая мировая война в архивных документах». Публикация приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки.
В числе этих материалов — служебная записка 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (внешняя разведка) «о полученных агентурных сведениях из Китая о том, что Великобритания и Франция хотят вести войну против СССР на территории Финляндии, не исключая при этом присоединения к ней Германии». Документ был составлен 4 марта 1940 года, то есть в самом конце советско-финской «зимней войны».
«Франция и Англия очень хотят, чтобы война продолжалась длительное время с тем, чтобы ослабить мощь СССР», — сообщал источник советской разведки в Китае.
Как отмечалось в документе, Британия и Франция пытаются использовать финскую войну «как предлог для возбуждения общественного мнения против СССР, заставляя их народ поддержать свое правительство во всех мероприятиях, которые направлены против СССР». По словам источника, Лондон и Париж «хотят вести войну против СССР на территории Финляндии».
С самого начала «зимней войны» Запад оказывал Финляндии не только дипломатическую, но и военную поддержку. В частности, на стороне финнов воевало интернациональное подразделение размером почти с дивизию — около 10 тысяч человек, сформированное из шведов, норвежцев, датчан. В Финляндию съезжались граждане США, Великобритании, Эстонии. Финской стороне поставили 350 боевых самолетов, 1,5 тысячи артиллерийских орудий разного калибра, 2,5 миллиона снарядов, 6 тысяч пулеметов, 100 тысяч винтовок.
Великобритания и Франция приняли решение сформировать экспедиционный корпус для войны с СССР на стороне Финляндии. Фактически Лондон и Париж готовили агрессию против Советского Союза. Она не состоялась, потому что война завершилась 13 марта 1940 года.
Однако высадкой своих войск на севере, в Финляндии, Лондон и Париж ограничиваться не собирались. Великобритания и Франция в 1939—1940 годах активно готовились совместно нанести удар по югу СССР и уничтожить бакинские нефтепромыслы, для этого на Ближнем Востоке сосредотачивались многотысячные войска — архивные документы советской разведки об этом ранее также были обнародованы.
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать страну и ее граждан от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.