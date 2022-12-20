Российские ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов

«Биологи Сеченовского университета сравнили появление новых коронавирусов со сборкой конструктора “Лего”: суть в том, что существующие виды способны меняться друг с другом участками генома. Получившиеся новые вирусы с мозаичным геномом тоже жизнеспособны и потенциально могут переходить к новым хозяевам — животным и людям», — говорится в сообщении.
Чтобы иметь более полное представление о рекомбинации вирусов, специалисты изучили все доступные последовательности геномов коронавирусов животных и птиц. Оказалось, что наиболее мобильным с точки зрения рекомбинации является участок генома, кодирующий спайк-белок, он формирует «корону» вируса. Причем коронавирусы могут обмениваться не только целым участком гена шиповидного белка, но и его фрагментами. Таким образом создается вирус с новым шиповидным белком из разных кусочков или модулей, который может обладать новыми свойствами.