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12:26 (мск), источник: © РИА Новости

Российские ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета выявили закономерность появления новых коронавирусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

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Источник: © РИА Новости

«Биологи Сеченовского университета сравнили появление новых коронавирусов со сборкой конструктора “Лего”: суть в том, что существующие виды способны меняться друг с другом участками генома. Получившиеся новые вирусы с мозаичным геномом тоже жизнеспособны и потенциально могут переходить к новым хозяевам — животным и людям», — говорится в сообщении.

Это открытие позволит ученым прогнозировать будущие пандемии и заранее подстраховаться — создать необходимые вакцины.

Чтобы иметь более полное представление о рекомбинации вирусов, специалисты изучили все доступные последовательности геномов коронавирусов животных и птиц. Оказалось, что наиболее мобильным с точки зрения рекомбинации является участок генома, кодирующий спайк-белок, он формирует «корону» вируса. Причем коронавирусы могут обмениваться не только целым участком гена шиповидного белка, но и его фрагментами. Таким образом создается вирус с новым шиповидным белком из разных кусочков или модулей, который может обладать новыми свойствами.

Исследование позволяет продвинуться в генной инженерии: так можно брать участок РНК одного коронавируса и заменять его аналогичным участком из другого, как в конструкторе, что поможет ускорить разработку как вакцин, так и новых лекарств.

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