10:22 (мск), источник: РБК Life
Врач раскрыл особенности реакции организма на алкоголь при ОРВИ
Тахикардия, аритмия, скачки артериального давления и снижение иммунитета.
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Если пить алкоголь в то время, когда болеешь гриппом, острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), коронавирусом, то результат может быть очень неприятным. Об этом сообщил внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Слова доктора приводятся в официальном телеграм-канале ведомства.
Спиртные напитки при ОРВИ негативно влияют на течение заболевания, снижают иммунный ответ организма на инфекцию и повышают риск осложнений. Об этом важно помнить особенно сейчас, когда в стране наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, подчеркнул Чуланов.
Специалист перечислил, как именно влияет алкоголь на организм, и без того подверженный нагрузке из-за болезни.
Алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления.
При повышенной температуре тела частота сердечных сокращений и так повышается, алкоголь может спровоцировать возникновение жизнеугрожающих аритмий.
Даже небольшие дозы алкоголя приводят к снижению уровня некоторых нутриентов (нужных человеку питательных веществ). В частности, витамина B12, который крайне необходим для поддержания основных функций организма.
Алкоголь — мощный иммуносупрессор, то есть серьезно ослабляет иммунитет.
«При появлении симптомов ОРВИ надо соблюдать постельный режим, исключить физические и умственные нагрузки, обеспечить регулярное проветривание и высокую влажность воздуха в помещении. Во время заболевания необходимо обильное питье и легкая пища. При таком режиме у большинства людей болезнь начнет отступать уже на четвертый день», — подчеркнул Чуланов.
Ранее свои рекомендации всем заболевшим этой зимой дал кардиолог, врач общей практики, глава московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников. Он назвал четыре условия, которые необходимо соблюсти в случае выявления тестом любого вируса — гриппа или коронавируса.
«Сделал тест — грипп: оставаться дома, куриный супчик, парацетамол, терпение. Сделал тест — ковид: оставаться дома, куриный супчик, парацетамол, терпение. Сделал тест — и обнаружен какой-то другой вирус: оставаться дома, куриный супчик, парацетамол, терпение», — перечислил свои рекомендации врач.
Как ранее в Роспотребнадзоре сообщили РБК, несмотря на то, что вакцинацию к декабрю прошли 74 млн россиян, заболеваемость гриппом в стране выросла в 11 раз в сравнении с 2021 годом. Это объясняется тем, что в прошлом году россияне активно использовали средства защиты от коронавируса, что повлияло и на распространение вируса гриппа. Но при этом охват вакцинации от гриппа в прошлом году был меньше. Глава Роспотребнадзора недавно подчеркнула, что впереди новогодние праздники — это дополнительные риски по распространению и росту заболеваемости острыми вирусными инфекциями. В этой связи и на фоне значительного подъема уровня заболеваемости в ведомстве заявили о необходимости тестирования на грипп людей с симптомами ОРВИ. Как пояснила Попова, это поможет снизить риски для заболевших.