10:19 (мск), источник: РБК Life
Россияне перечислили свои главные страхи в 2023 году
Среди них падение доходов, болезни и инфляция.
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Подавляющее большинство россиян связывает с наступающим 2023 годом какие-то страхи, ничего не боятся только 8% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в декабре 2022 года экспертами Аналитического центра НАФИ совместно со Страховым Домом ВСК. При этом особенно сильно россияне боятся заболеть в будущем году какой-нибудь тяжелой болезнью (о наличии такого страха заявили 27%), а также потерять свои доходы (27%) и увеличить расходы из-за вызванного инфляцией роста цен (29%).
Боязнь роста расходов наиболее свойственна мужчинам (35% против 24% женщин), людям в возрасте от 35 до 44 лет (39%) и респондентам с высшим образованием (38%). Потери доходов сильнее боятся опять-таки мужчины (31% против 24% женщин), люди в возрасте 45−54 лет (33%) и те, кто имеют среднюю по размерам зарплату (30%).
В рамках исследования было опрошено 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. При этом выборка была построена на данных официальной статистики Росстата так, чтобы верно отражать население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Сумма ответов может составлять более 100%, так как у респондентов была возможность выбрать до трех вариантов ответов.
В первую десятку страхов россиян на 2023 год вошли также:
Страхов, связанных с проведением специальной военной операции на Украине и нарастанием угрозы ядерной войны (об этом недавно говорил президент России Владимир Путин), исследование у россиян не выявило. Впрочем, 3% опрошенных признались, что боятся скорого конца света, а 6% — опасаются, что «не по материальным причинам» не смогут в 2023 году отправиться в путешествие туда, куда давно хотелось поехать.
«Исследование показало, что у россиян в отношении предстоящего года материальные страхи сочетаются с нематериальными. Неудивительно, что во главе этой пирамиды находятся заботы, связанные с личной финансовой устойчивостью и благополучием. Учитывая уроки пандемии и события текущего года, многие допускают развитие негативных сценариев: высокую инфляцию и рост цен, а также падение уровня доходов», — прокомментировал итоги работы экспертов заместитель руководителя управления аналитики и исследования Страхового Дома ВСК Максим Грушко.