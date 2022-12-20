11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что потенциальную опасность можно учуять носом
В том числе так запускается наша иммунная защита.
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Ученые из шведского Каролинского университета опубликовали исследование в журнале Evolution, Medicine and Public Health о влиянии запахов на организм. В частности, на активную работу иммунной системы.
36 здоровым добровольцам обоих полов предлагалось оценить от 0 до 100 несколько запахов. Четыре были нейтральными (дистиллированная вода, минеральное масло
Ученые собирали не только письменные ответы участников и электромиографические данные об активности мимических мускулов, но пробы слюны. В ней они определяли концентрацию фактора некроза опухоли TNF-α, а также секреторного иммуноглобулина А (sIgA).
TNF-α — белок, который выделяют работающие в ротовой полости иммунные клетки в ответ на появление бактерий, стимулируя защиту организма и подготавливаясь к их уничтожению. Аналогично действует sIgA: он активно производится клетками слизистой, препятствуя закреплению бактерий и усиливая процессы воспаления.
Работа показала, что контакт с запахами, вызывающими отвращение, стимулирует быстрое и значительное повышение количества TNF-α: это готовит организм к защите от потенциальной опасности.
Кроме того, один из эффектов TNF-α — повышение чувствительности к горькому вкусу, еще одному способу вовремя распознать токсичную угрозу. Вместе с тем, значительного увеличения концентрации sIgA ученые не выявили.
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Олеся Маевская