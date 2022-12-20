Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
Популярное за сутки
Путин подписал закон об установлении МРОТ на 2023 год
Над Белгородской областью сбили четыре американские ракеты
ВСУ раскрыли последствия решения взорвать дамбу под Киевом
Врач перечислил первые действия при симптомах ОРВИ или гриппа
Украинскую ассоциацию футбола могут исключить из ФИФА и УЕФА
Главное
Спецоперация на Украине
11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что потенциальную опасность можно учуять носом

В том числе так запускается наша иммунная защита.

Источник: Freepik

Ученые из шведского Каролинского университета опубликовали исследование в журнале Evolution, Medicine and Public Health о влиянии запахов на организм. В частности, на активную работу иммунной системы.

36 здоровым добровольцам обоих полов предлагалось оценить от 0 до 100 несколько запахов. Четыре были нейтральными (дистиллированная вода, минеральное масло и т. п.), а 12 оставшихся — обычно вызывающих отвращение (запахи ферментированной селедки, гнилых дрожжей и пр.).

Ученые собирали не только письменные ответы участников и электромиографические данные об активности мимических мускулов, но пробы слюны. В ней они определяли концентрацию фактора некроза опухоли TNF-α, а также секреторного иммуноглобулина А (sIgA).

TNF-α — белок, который выделяют работающие в ротовой полости иммунные клетки в ответ на появление бактерий, стимулируя защиту организма и подготавливаясь к их уничтожению. Аналогично действует sIgA: он активно производится клетками слизистой, препятствуя закреплению бактерий и усиливая процессы воспаления.

Работа показала, что контакт с запахами, вызывающими отвращение, стимулирует быстрое и значительное повышение количества TNF-α: это готовит организм к защите от потенциальной опасности.

Кроме того, один из эффектов TNF-α — повышение чувствительности к горькому вкусу, еще одному способу вовремя распознать токсичную угрозу. Вместе с тем, значительного увеличения концентрации sIgA ученые не выявили.

Недавно нейробиолог объяснил, почему людям нравится цветочный аромат.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наука