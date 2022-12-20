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17:28 (мск), источник: © РИА Новости

В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога «Википедии»

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Отечественный аналог «Википедии» — портал «Знания» планируют запустить в первом квартале 2023 года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на правительственном часе в Госдуме.

Источник: © РИА Новости

«Википедия» у нас в поисковой выдаче отмечается как ресурс, который нарушает требования Роскомнадзора. Наша главная задача — иметь собственный портал. Мы его создаем — портал «Знания» …сейчас там уже накоплено более 100 тысяч статей. Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале года", — рассказал он.

По словам главы ведомства, размещенные на портале материалы прошли многоступенчатую верификацию.

«Дальше мы будем просить, чтобы именно российский ресурс был приоритезирован в поисковой выдаче, чтобы он всегда был выше “Википедии”, — пояснил Шадаев.

Уточняется, что сейчас портал находится в тестовом режиме.

Создать российский аналог «Википедии» предложили сенаторы Совета Федерации в мае этого года. Как тогда отметила глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, цель — правдивая альтернативная платформа.

В апреле российский суд впервые оштрафовал организацию Wikimedia Foundation за неудаление из «Википедии» пяти статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине.

Среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве. Позднее компании выписали еще один штраф по аналогичному протоколу.

В июле Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом «Википедия» законов: портал так и не удалил некоторые материалы, признанные в России запрещенными.

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