В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога «Википедии»

«Википедия» у нас в поисковой выдаче отмечается как ресурс, который нарушает требования Роскомнадзора. Наша главная задача — иметь собственный портал. Мы его создаем — портал «Знания» …сейчас там уже накоплено более 100 тысяч статей. Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале года", — рассказал он.
По словам главы ведомства, размещенные на портале материалы прошли многоступенчатую верификацию.
«Дальше мы будем просить, чтобы именно российский ресурс был приоритезирован в поисковой выдаче, чтобы он всегда был выше “Википедии”, — пояснил Шадаев.
Уточняется, что сейчас портал находится в тестовом режиме.
Создать российский аналог «Википедии» предложили сенаторы Совета Федерации в мае этого года. Как тогда отметила глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, цель — правдивая альтернативная платформа.
Среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве. Позднее компании выписали еще один штраф по аналогичному протоколу.
В июле Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом «Википедия» законов: портал так и не удалил некоторые материалы, признанные в России запрещенными.