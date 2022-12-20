16:33 (мск), источник: ТАСС
Путин: в ходе СВО бойцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования
По словам президента, такие люди особенно важны в нынешнее «непростое, но значимое время».
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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе специальной военной операции, такие люди особенно важны в нынешнее «непростое, но значимое время», заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии вручения госнаград в Кремле.
«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой СВО солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — подчеркнул глава государства.
Он обратил внимание, что на церемонии звезды Героев России вручаются военнослужащим, проявившим особую доблесть в ходе решения боевых задач, — старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову.
«Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях», — заявил Путин.
Обращаясь к участникам церемонии, он отметил, что такие люди внесли вклад в развитие страны. «Проявили себя в наше непростое, но значимое время», — добавил Путин.