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14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, когда забывчивость является признаком слабоумия

Когда провалы в памяти становятся проблемой, на которую стоит обратить внимание?

Источник: Freepik

Оливер Бауманн, доцент Школы психологии, и Синди Джонс, адъюнкт-профессор поведенческих наук Университет Бонда, дали интервью в журнале The Conversation, в котором объяснили, какие реакции нашего мозга дают понять, что нужно что-то менять. Если мы забываем привычный маршрут или забываем что-то, о чем знали и помнили всю жизнь, это может быть связано с ухудшением работы мозга.

С возрастом клетки сжимаются, их связь с нейронами ослабевает, а химический состав ухудшается. Но не все «провалы в памяти» связаны с возрастными изменениями: во многих случаях на них влияют усталость, тревога или рассеянность.

Наша система памяти устроена таким образом, что некоторая «степень забывания» является нормой. К сожалению, не мы решаем, какой опыт отложится — мозг делает это за нас, при том предпочитая сохранять социальную информацию (последние сплетни), а не абстрактную (например, числа).

Потеря памяти становится проблемой, только когда она начинает влиять на вашу обычную повседневную жизнь. Диапазон между потерей памяти, связанной со старением, и другими отклонениями работы мозга определяется как легкие нарушения когнитивных функций, которые могут оставаться стабильными, улучшаться или ухудшаться.

Однако частая рассеянность указывает на повышенный риск (примерно в три-пять раз) будущих нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция. Каждый год около 10−15% людей с легкими когнитивными нарушениями заболевают деменцией.

У людей с легкими когнитивными нарушениями способность заниматься обычными делами со временем ухудшается. Помимо потери памяти, это может сопровождаться другими проблемами с речью, мышлением и навыками принятия решений.

Так, проблемы с навигацией на местности являются ранним маркером болезни Альцгеймера. Поэтому нужно отслеживать состояние мозга, чтобы предупредить возможные трудности в будущем.

Чтобы быстро продиагностировать состояние памяти, Бауманн и Джонс разработали пятиминутный тест, в котором участникам требуется запомнить изображения домов, а затем детально их описать. Они обнаружили, что тест хорошо работает на молодых людях без серьезных когнитивных проблем, и в настоящее время исследователи все еще оценивают эффективность теста у пожилых людей.

Ученые отмечают, что даже ежедневные провалы в памяти не являются показателем серьезных проблем. Однако вопрос еще до конца не изучен, и в случае, если вы чувствуете дискомфорт, они советуют обратиться за помощью к специалистам.

Недавно психологи в ходе исследования выяснили, что дневной сон усиливает память о тревожных событиях. Эти данные помогут для разработки программ реабилитации людей после эмоциональных травм при катастрофах или насилии.

Олеся Маевская

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