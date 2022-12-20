17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Недалеко от Стоунхенджа нашли ювелирные инструменты 4000-летней давности
Захоронение относят к уэссекской культуре, которая процветала после строительства каменного монумента.
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Археологи из Саутгемптонского и Лестерского университетов (Великобритания) опубликовали исследование в журнале Antiquity, в котором представили результаты анализа бронзовых топоров и фигурных булыжников из кургана, раскопанного в начале XIX века недалеко от Стоунхенджа. По мнению экспертов, возраст этого могильника составил 3800 лет.
Внутри исследователи обнаружили большое количество продырявленных костей животных, которые позже были интерпретированы как часть костюма шамана, кремневые чашки, два сломанных боевых топора и шило из медного сплава. Археологи выявили мельчайшие следы золота на поверхностях или краях пяти инструментов, составлявших набор возрастом почти четыре тысячи лет.
По мнению исследователей, их владелец изготавливал ювелирные изделия из янтаря, гагата и дерева и покрывал их тонкими листами золота — ученым известны примеры таких артефактов соответствующего периода. В кремневых чашках, по их мнению, смешивали смолы и клей, а шилом создавали перфорацию и узоры.
Недавно сотрудники Университета Саутгемптона выяснили, кто жил на месте Стоунхенджа до его постройки.
Олеся Маевская