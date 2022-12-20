Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье
Фоторепортажи
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
Популярное за сутки
Сунак потребовал лишить РФ способности пополнять запасы оружия
Конгрессмен Кинзингер: НАТО сможет победить Россию за три дня
Главу отдела по борьбе с преступностью арестовали за взятку
Главное
Спецоперация на Украине
17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Недалеко от Стоунхенджа нашли ювелирные инструменты 4000-летней давности

Захоронение относят к уэссекской культуре, которая процветала после строительства каменного монумента.

Источник: Cambridge University Press

Археологи из Саутгемптонского и Лестерского университетов (Великобритания) опубликовали исследование в журнале Antiquity, в котором представили результаты анализа бронзовых топоров и фигурных булыжников из кургана, раскопанного в начале XIX века недалеко от Стоунхенджа. По мнению экспертов, возраст этого могильника составил 3800 лет.

Внутри исследователи обнаружили большое количество продырявленных костей животных, которые позже были интерпретированы как часть костюма шамана, кремневые чашки, два сломанных боевых топора и шило из медного сплава. Археологи выявили мельчайшие следы золота на поверхностях или краях пяти инструментов, составлявших набор возрастом почти четыре тысячи лет.

По мнению исследователей, их владелец изготавливал ювелирные изделия из янтаря, гагата и дерева и покрывал их тонкими листами золота — ученым известны примеры таких артефактов соответствующего периода. В кремневых чашках, по их мнению, смешивали смолы и клей, а шилом создавали перфорацию и узоры.

Недавно сотрудники Университета Саутгемптона выяснили, кто жил на месте Стоунхенджа до его постройки.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
археология