18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые подсчитали, во сколько работодателям обходятся кофе и печенье
Оказалось, что манящие кандидатов радости стоят работодателям несколько миллионов фунтов стерлингов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Журнал British Medical Journal опубликовал исследования «вреда» корпоративных бонусов для сотрудников, в частности — бесплатных напитков и сладостей, которые находятся в свободном доступе. 1874 медицинских и научных работников ответило, сколько чая, кофе и печенек они употребляют в день и когда, по их мнению, употребление может считаться «чрезмерным».
Собрав данные за четыре недели, исследователи обнаружили, что респонденты выпивают в среднем 3,32 напитка, прежде чем сочтут это чрезмерным. При этом норма для прохладительных напитков — 3,04, хотя большая часть опрошенных предпочитала кофе.
Также выяснилось, что респонденты, предпочитающие пить бесплатный кофе, выпивают за раз больше порций напитка, чем те, кто предпочитает пить бесплатный чай (в среднем 3,44 против 3,29). Область работы также влияет на выбор респондентов: так, врачи общей практики выпивают больше бесплатных горячих напитков, чем персонал, работающий в отделениях неотложной помощи (в среднем 3,67 против 3,22).
Независимо от выбора напитка, отвечающие считали чрезмерным употребление в среднем более 2,25 пачек бесплатного печенья. Это варьировалось в зависимости от должности: у врачей порог приемлемого количества съеденного лакомства был немного выше, чем у работников не медицинских сфер (в среднем 2,35 против 2,14).
Хотя формальная оценка экономической эффективности не проводилась, исследователи подсчитали, что, исходя из полученных данных, среднестатистически три напитка в день (без учета молока) обходятся организации около 32 692 935 фунтов стерлингов (более 2,8 миллиарда рублей) в год. Дополнительное ежедневное предоставление двух пакетов печенья по цене 25 пенсов (более 20 рублей) на человека выйдет в 128 188 286 фунтов стерлингов (более 11 миллиардов рублей) в год.
Исследователи отмечают, что офисные работники предпочитают бесплатные горячие напитки бесплатной консультации психолога, притом доказано, что кофе повышает моральный дух и производительность сотрудников. Исследователи отметили, что, несмотря на расходы, сейчас, в праздничный период, не стоит лишать их привычных сладостей, кофе и чая.
Недавно стало известно, кому в новом году повысят зарплату.
Олеся Маевская