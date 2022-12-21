Как в России увеличивается заболеваемость свиным гриппом Нынешний всплеск эксперты объясняют «принципом иммунного долга» после антиковидных мер
Фоторепортажи
43Кого мы потеряли в 2022 году
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
Популярное за сутки
Путин сформировал рабочую группу по вопросам мобилизации
Сунак потребовал лишить РФ способности пополнять запасы оружия
Конгрессмен Кинзингер: НАТО сможет победить Россию за три дня
Главное
Спецоперация на Украине
10:25 (мск), источник: РБК Life

Россиянам рассказали о «новогодних» схемах обмана. Список

Несуществующие лотереи, билеты на елки, лжесайты курортов.

Источник: Reuters

Аферисты могут пользоваться предновогодним ажиотажем и попытаться обмануть при помощи так называемых праздничных схем обмана, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области. В телеграм-канале ведомства перечислили способы, как мошенники выманивают деньги или информацию.

  • Присылают ссылки на сайты-двойники известных магазинов. После получения сообщения со ссылкой на очень выгодное предложение популярного магазина не следует торопиться вводить данные своей карты, ведь это может быть фишинговый сайт — поддельный ресурс, очень похожий на официальный, собирающий конфиденциальные данные пользователя.

«Часто, чтобы получить огромную скидку, подарок или бонус, мошенники просят заплатить символическую сумму. Конечно, после оплаты деньги бесследно исчезают», — пояснили эксперты.

  • Поздравляют с выигрышем в новогодней лотерее. Получить деньги можно сразу, нужно только ввести данные своей банковской карты по персональной ссылке. Скорее всего, это сайт несуществующей компании или фишинговый сайт-двойник. Вводить данные банковской карты не следует. И обязательно в таких случаях необходимо перепроверять поступающую информацию.
  • Продают поддельные билеты на детские новогодние мероприятия. Чаще всего мошенники ищут покупателей в социальных сетях или на родительских форумах, предлагая купить у них билеты с очень хорошей скидкой.

«Покупая билеты у незнакомых людей вы рискуете приобрести подделку! Покупайте билеты только в кассах или в официальных местах продажи, а также на проверенных сайтах», — напомнили специалисты.

  • Предлагают получить деньги от государства. Мошенники пишут, что в конце года вам положены выплаты от государства, а чтобы их получить, необходимо ввести данные банковской карты по ссылке.

Выплаты действительно положены некоторым категориям граждан, но только после предоставления набора необходимых документов или оформления заявки на сайте госуслуг или Федеральной налоговой службы.

  • Подделывают сайты отелей или горнолыжных курортов.

«Оплатив проживание или доступ к подъемникам на таком фейковом портале, можно лишиться денег и предоставить свои персональные данные мошенникам. Лучше отказаться от оплаты, если платеж предлагается совершить на карту или электронный кошелек, а на странице оплаты используется незащищенный протокол», — напомнили еще одно правило финансовой безопасности эксперты.

Также мошенники могут «продавать» на поддельных сайтах несуществующие елки и игрушки, «разыгрывать» призы от супермаркетов, звонить с просьбами погасить долги и придумывать много различных других ухищрений. Получая такие предложения, важно помнить, что Новый год — время чудес, однако не стоит верить сказкам мошенников.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества в Telegram. Жертвы получают сообщение с просьбой поддержать ребенка знакомого в конкурсе и проголосовать за его работу на странице «интернет-соревнования». При переходе по ссылке пользователь оказывается на странице фейкового конкурса, где его просят указать номер телефона для авторизации. Если ввести код авторизации от Telegram на этой странице, аккаунтом завладеют злоумышленники.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выглядят сейчас и что стало с детьми-актерами из фильмов СССР
Врач рассказал, что ни в коем случае нельзя есть при похмелье
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологии