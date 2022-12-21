10:25 (мск), источник: РБК Life
Россиянам рассказали о «новогодних» схемах обмана. Список
Несуществующие лотереи, билеты на елки, лжесайты курортов.
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Аферисты могут пользоваться предновогодним ажиотажем и попытаться обмануть при помощи так называемых праздничных схем обмана, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области. В телеграм-канале ведомства перечислили способы, как мошенники выманивают деньги или информацию.
«Часто, чтобы получить огромную скидку, подарок или бонус, мошенники просят заплатить символическую сумму. Конечно, после оплаты деньги бесследно исчезают», — пояснили эксперты.
«Покупая билеты у незнакомых людей вы рискуете приобрести подделку! Покупайте билеты только в кассах или в официальных местах продажи, а также на проверенных сайтах», — напомнили специалисты.
Выплаты действительно положены некоторым категориям граждан, но только после предоставления набора необходимых документов или оформления заявки на сайте госуслуг или Федеральной налоговой службы.
«Оплатив проживание или доступ к подъемникам на таком фейковом портале, можно лишиться денег и предоставить свои персональные данные мошенникам. Лучше отказаться от оплаты, если платеж предлагается совершить на карту или электронный кошелек, а на странице оплаты используется незащищенный протокол», — напомнили еще одно правило финансовой безопасности эксперты.
Также мошенники могут «продавать» на поддельных сайтах несуществующие елки и игрушки, «разыгрывать» призы от супермаркетов, звонить с просьбами погасить долги и придумывать много различных других ухищрений. Получая такие предложения, важно помнить, что Новый год — время чудес, однако не стоит верить сказкам мошенников.
Ранее стало известно о новой схеме мошенничества в Telegram. Жертвы получают сообщение с просьбой поддержать ребенка знакомого в конкурсе и проголосовать за его работу на странице «интернет-соревнования». При переходе по ссылке пользователь оказывается на странице фейкового конкурса, где его просят указать номер телефона для авторизации. Если ввести код авторизации от Telegram на этой странице, аккаунтом завладеют злоумышленники.