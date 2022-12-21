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12:24 (мск), источник: РБК Life

Роспотребназдор назвал правила для покупки икры на Новый год

Особое внимание следует уделить перечню добавок, указанному на упаковке.

Источник: РИА "Новости"

Место продажи, этикетку, маркировку и другие нюансы, которые не следует упускать из внимания при выборе красной икры, назвали эксперты Роспотребнадзора в преддверии новогодних праздников.

Как пояснили специалисты, икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель, — ценный пищевой продукт, содержащий полиненасыщенные жирные кислоты, легкоусвояемые белки. Икра богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой.

Чтобы все это витаминное и полезное многообразие действительно содержалось в икре, при ее покупке нужно соблюдать следующие правила:

  • не приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;
  • внимательно прочитать этикетку — на ней должны быть указаны название рыбы, от которой была получена икра, дата изготовления и дата фасовки;
  • убедиться, что маркировка на жестяной банке содержит дату изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р» — надпись должна быть выбита изнутри;
  • обратить внимание на крышку банки — она не должна проминаться и не должна быть вздутой, икра должна заполнять баночку полностью;
  • если икра истекает соком, а икринки «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали.

«Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Раньше ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества — формальдегиды. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213», — особо подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Как отличить натуральную икру от искусственной, специалисты также пояснили.

  • Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок.
  • Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны.
  • Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся.
  • Если положить икру в горячую воду, натуральный продукт немного побелеет и опустится на дно, а искусственный растворится, окрасив воду.

Если все правила приобретения деликатеса соблюдены, следует сохранить все его полезные свойства уже после покупки и до подачи на стол.

Хранить икру нужно в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

Ранее РБК Life рассказал, почему деликатес нужно есть не только по праздникам, а чаще, но в небольших количествах. В икре много питательных веществ, которые влияют на важные процессы в организме, а благодаря богатому составу она может поддерживать здоровье сердца, глаз и костей.

Также следует знать, что, как и любой продукт, если им не злоупотреблять, икра не наносит ущерба здоровью, но может вызывать аллергические реакции у людей, склонных к этому заболеванию и страдающих непереносимостью рыбы и других морепродуктов. Из-за того, что продукт всегда подвергают соляной обработке, он содержит много натрия: в одной столовой ложке икры лосося содержится 13% его суточной нормы. Повышение уровня натрия может влиять на кровяное давление и привести к гипертонии и различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

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