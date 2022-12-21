12:24 (мск), источник: РБК Life
Роспотребназдор назвал правила для покупки икры на Новый год
Особое внимание следует уделить перечню добавок, указанному на упаковке.
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Место продажи, этикетку, маркировку и другие нюансы, которые не следует упускать из внимания при выборе красной икры, назвали эксперты Роспотребнадзора в преддверии новогодних праздников.
Как пояснили специалисты, икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель, — ценный пищевой продукт, содержащий полиненасыщенные жирные кислоты, легкоусвояемые белки. Икра богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой.
Чтобы все это витаминное и полезное многообразие действительно содержалось в икре, при ее покупке нужно соблюдать следующие правила:
«Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Раньше ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества — формальдегиды. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213», — особо подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Как отличить натуральную икру от искусственной, специалисты также пояснили.
Если все правила приобретения деликатеса соблюдены, следует сохранить все его полезные свойства уже после покупки и до подачи на стол.
Хранить икру нужно в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.
Ранее РБК Life рассказал, почему деликатес нужно есть не только по праздникам, а чаще, но в небольших количествах. В икре много питательных веществ, которые влияют на важные процессы в организме, а благодаря богатому составу она может поддерживать здоровье сердца, глаз и костей.
Также следует знать, что, как и любой продукт, если им не злоупотреблять, икра не наносит ущерба здоровью, но может вызывать аллергические реакции у людей, склонных к этому заболеванию и страдающих непереносимостью рыбы и других морепродуктов. Из-за того, что продукт всегда подвергают соляной обработке, он содержит много натрия: в одной столовой ложке икры лосося содержится 13% его суточной нормы. Повышение уровня натрия может влиять на кровяное давление и привести к гипертонии и различным сердечно-сосудистым заболеваниям.