12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США акула родила детенышей без самца
Она сама оплодотворила икринки.
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Администрация Аквариума Шедда в Чикаго заявила, что самка зебровой акулы по прозвищу Бабблс родила детенышей без какого-либо генетического материала от самца, пишет UPI.
После генетической экспертизы было установлено, что акулята родились в результате партеногенеза или «девственного рождения» — в этом биологическом процессе самка оплодотворяет яйцеклетку собственным генетическим материалом.
В океанариуме уточнили, что это является своеобразной реакцией на недостаток акул-самцов. «Это открытие бросает вызов нашим представлениям о том, как и почему происходит партеногенез, и иллюстрирует ключевой аспект науки: мы постоянно учимся», — прокомментировал Кевин Фельдхим, исследователь из Чикагского музея Филда.
Недавно ученые из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований CSIRO обнаружили у побережья Кокосовых островов кладбище нового вида рогатых акул.
Олеся Маевская