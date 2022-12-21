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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США акула родила детенышей без самца

Она сама оплодотворила икринки.

Источник: Shedd Aquarium/Brenna Hernandez

Администрация Аквариума Шедда в Чикаго заявила, что самка зебровой акулы по прозвищу Бабблс родила детенышей без какого-либо генетического материала от самца, пишет UPI.

После генетической экспертизы было установлено, что акулята родились в результате партеногенеза или «девственного рождения» — в этом биологическом процессе самка оплодотворяет яйцеклетку собственным генетическим материалом.

В океанариуме уточнили, что это является своеобразной реакцией на недостаток акул-самцов. «Это открытие бросает вызов нашим представлениям о том, как и почему происходит партеногенез, и иллюстрирует ключевой аспект науки: мы постоянно учимся», — прокомментировал Кевин Фельдхим, исследователь из Чикагского музея Филда.

Недавно ученые из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований CSIRO обнаружили у побережья Кокосовых островов кладбище нового вида рогатых акул.

Олеся Маевская

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