18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые разгадали загадку странного подводного звука спустя 25 лет
За десятилетия исследователи выдвинули с десяток версий о том, кто или что издало его.
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Летом 1997 года ученые американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) зафиксировали странный низкочастотный шум, исходящий к юго-западу от побережья Чили. Звук назвали «блупом» (bloop). Однако определить его источник в тот раз не удалось, пишет Business Insider.
Блуп был записан на подводный микрофон, первоначально использованный для поиска подводных вулканов исследователями NOAA. Аппарат был одним из множества, расположенных на расстоянии 2000 миль (3218 километров) друг от друга в Тихом океане.
Звук, который длился около одной минуты, был одним из самых громких подводных звуков, когда-либо зарегистрированных в истории. На протяжении десятилетий возникало множество теорий о происхождении блупа.
Некоторые подозревали, что это звуки военных учений, подводных кораблей, гигантского кальмара, синих китов или неизвестного науке морского существа. «Мы рассмотрели все возможности, в том числе животное происхождение», — сказал Кристофер Фокс, главный научный сотрудник проекта акустического мониторинга Тихоокеанской морской экологической лаборатории NOAA.
Только в 2005 году, когда Национальное управление океанических и атмосферных исследований приступило к акустическим исследованиям Антарктики у побережья Южной Америки, ученые подошли к разгадке таинственного происхождения блупа.
Ученые сделали вывод о том, что это был звук ледотрясения, вызванный сломом шельфового льда, отколовшегося от антарктического ледника.
«Каждый год происходят десятки тысяч так называемых “ледотрясений”, вызванных растрескиванием и таянием морского льда, и эти сигналы по своему характеру очень похожи на взрыв», — пояснили исследователи.
Недавно Европейское космическое агентство опубликовало «ужасающие» звуки магнитного поля Земли.
Олеся Маевская