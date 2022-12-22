Праздники в 2023 году, когда закончатся длинные выходные и сколько будем отдыхать: производственный календарь на 2023 год

В декабре время не только планировать свои новогодние каникулы, но и строить планы на весь следующий год — на майские праздники, 8 марта, 23 февраля и другие выходные. Как они будут распределены в 2023 году — заранее прописывается в производственном календаре, но иногда там бывают исключения. Какие выходные в следующем году получатся длиннее, а какие короче, когда можно планировать шашлык, а в какое время, наоборот, на мини-отпуск надеяться не стоит, и станет ли 31-е декабря выходным навсегда — в материале «Ленты.ру».
Что такое производственный календарь?
Производственный календарь — это ежегодно утверждаемый правительством точный график рабочих, выходных, праздничных и предпраздничных дней. Он составляется на основе Трудового кодекса Российской Федерации, где приведены все государственные праздники, которые являются нерабочими днями.
Даты государственных праздников никогда не меняются (в отличие, например, от таких «рядовых» праздников, как День матери, который привязан не к дате, а к определенному дню в месяце — его отмечают в последнее воскресенье ноября). Однако каждый год часть государственных праздников выпадает на субботу и воскресенье, которые и так выходные. В таком случае дни отдыха переносятся на другие даты — чаще всего соседние рабочие дни.
Но иногда их переносят на более поздний срок. Обычно так поступают с «излишком» выходных, положенных россиянам во время новогодних каникул. Зачастую часть из них правительство переносит на более теплое время года или просто на те даты, когда бывает удобно устроить длинные выходные.
Именно для этого каждый год и составляют новый производственный календарь и публикуют его заранее — обычно это происходит ближе к осени. Последний вышел 29 августа 2022-го.
Еще одна причина документального оформления производственного календаря напрямую относится к работе специалистов кадровых служб и бухгалтеров. Первые на основе этого документа составляют рабочее расписание для сотрудников компаний, а вторые — рассчитывают выплаты.
Сколько всего праздничных выходных в России?
Все государственные праздники, которые официально являются в России выходными днями, перечислены в статье 112 Трудового кодекса, которая так и называется — «Нерабочие праздничные дни». В документе говорится следующее:
«Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
• 7 января — Рождество Христово;
• 23 февраля — День защитника Отечества;
• 8 марта — Международный женский день;
• 1 мая — Праздник Весны и Труда;
• 9 мая — День Победы;
• 12 июня — День России;
• 4 ноября — День народного единства».
Как россияне будут отдыхать в 2023 году?
Согласно постановлению правительства, в 2023 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных. В том числе:
Новогодние и рождественские каникулы. Как и всегда, они будут продолжительными. В этот раз последний день уходящего года — 31 декабря — выпал на субботу, поэтому можно спокойно и без суеты подготовиться к бою курантов. Далее — восемь праздничных дней в честь Нового года и Рождества, после чего в понедельник, 9 января, начнется первая в 2023 году рабочая неделя. Часть выходных, в соответствии с законодательством, перенесена на более поздние даты.
8 выходных ждет россиян на январских каникулах.
День защитника Отечества. В честь 23 февраля в 2023 году россияне будут отдыхать сразу четыре дня — с четверга, на которое выпадает праздник, по воскресенье на той же неделе. В пятницу, 24 февраля, сделают выходной за счет переноса нерабочего дня с воскресенья, 1 января.
Международный женский день, 8 марта. Этот праздник в 2023 году не преподнесет россиянкам (как, впрочем, и россиянам) подарка в виде длинных выходных. Международный женский день в этот раз выпадает на среду, поэтому его празднование ограничится одним нерабочим днем посреди недели.
Первые майские. Праздник Весны и Труда, 1 мая. Формат майских праздников в 2023 году останется прежним, несмотря на периодически появляющиеся инициативы с призывами убрать рабочие дни, которые появляются между выходными, и дать россиянам постоянные майские каникулы. Таким образом в 2023 году, поскольку первый из майских праздников выпадает на начало рабочей недели, выходные продлятся всего три дня — с субботы, 29 апреля, по понедельник, 1 мая.
Вторые майские. День Победы, 9 мая. Эта часть будет на день больше, то есть не три, а четыре дня — с субботы, 6 мая, по вторник, 9 мая. Понедельник, 8 мая, сделают нерабочим за счет переноса выходного с воскресенья, 8 января. Сразу после праздников наступит короткая трудовая неделя — всего три дня.
День России, 12 июня. Очередная годовщина состоявшегося в 1990 году принятия декларации государственного суверенитета РСФСР принесет россиянам трехдневные выходные, потому что в 2023-м она выпадает на начало рабочей недели. Таким образом, отдохнуть получится с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня. После этого будет еще одна короткая трудовая неделя — на этот раз четырехдневная.
День народного единства, 4 ноября. Наконец, заключительные в 2023 году длинные выходные ждут россиян в конце осени. Праздник в честь народного единства выпадает в этот раз на уик-энд, поэтому выходной перенесут на ближайший будний день. Таким образом, снова получится отдохнуть в течение трех дней подряд — с субботы, 4 ноября, по понедельник, 6 ноября. Как и в июне, далее последует короткая рабочая неделя длиной в четыре дня — последняя в 2023 году.
Станет ли 31 декабря выходным днем навсегда?
В уходящем 2022-м последний день года, 31 декабря, выпал на субботу. Однако обычно — это простой рабочий день. Впрочем, на самом деле мало кто по-настоящему трудится накануне Нового года.
Нередко в этот день или отмечают наступающий праздник прямо на рабочем месте, или, если начальство лояльное, уходят домой нарезать салаты.
В связи с этим из года в год не утихает дискуссия о том, что стоит сделать этот день выходным официально.
Например, в декабре 2020 года власти сразу нескольких регионов объявили ближайшее 31 декабря выходным. За неделю до праздника президент Владимир Путин призвал сделать то же самое руководителей всех остальных субъектов.
Правда, объявленные подобным образом дополнительные выходные обычно касаются чиновников и бюджетников, а бизнесу лишь рекомендуется поступить со своими работниками так же.
В декабре 2020-го депутаты от ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект, согласно которому 31 декабря должен стать выходным в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января. Этот день, в свою очередь, должен перейти в разряд рабочих. Документ, впрочем, до сих пор так и лежит в нижней палате парламента без движения.
Какие дни будут сокращенными?
Сокращенными, согласно законодательству, являются рабочие дни, предшествующие праздничным. В 2023 году их будет три:
• 22 февраля;
• 7 марта;
• 3 ноября.
По правилам, в эти дни работа должна заканчиваться на один час раньше. Однако сотрудникам нужно помнить, что компании вправе устанавливать собственный внутренний распорядок.
В каких регионах есть свои выходные?
В каждом регионе в производственный календарь могут добавляться дополнительные нерабочие дни, которые утверждаются в качестве праздников на местном уровне.
Обычно это связано с религиозными и национальными традициями, с датой основания республики либо со значимым для данной территории событием.
Например, в Крыму 18 марта празднуется День воссоединения полуострова с Россией, а в Якутии 21 июня отмечается национальный праздник Ысыах.