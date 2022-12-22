Как на самом деле звали Чука и Гека?

Вышедший 22 декабря на экраны страны фильм режиссера Александра Котта «Чук и Гек. Большое приключение» возродил вопрос, который в свое время мучил всех школьников: какими же были настоящие имена главных героев рассказа Аркадия Гайдара, по которому снят фильм?
Рассказ проходят в начальной школе, но память о нем сохраняется надолго. Во всяком случае, через пару лет, когда учеников знакомят с литературным наследием Древней Греции, многих накрывает озарение. Может быть, Гек — это уменьшительное от имени героя Илиады, защитника Трои Гектора? А раз так, то второго персонажа рассказа Гайдара по аналогии именуют Чуктором, что для школьников 11−12 лет, конечно же, является источником шуточек и острот на ближайшие годы.
Впрочем, это не самый экзотический вариант. Люди, знакомые с советской традицией называть детей в соответствии с революционной модой, полагают, что это могли быть очередные аббревиатуры. Такие тогда водились в избытке. Вил — Владимир Ильич Ленин, Ким — Коммунистический Интернационал Молодежи, Мэл — Маркс, Энгельс, Ленин… В тему также Рес — Решения Съездов и Реф — Революционный Фронт.
Интересно, но, кажется, тоже мимо. Потому что Гека еще можно свести к предполагаемому Герою Коминтерна. Но вот с Чуком проблема — кроме Чекисты Учат Коммунизму не вытанцовывается ничего.
Самая «отмороженная» версия состоит в том, что имена Чук и Гек — иностранные. Точнее, американские, где Гек — это Huck, сокращение от Huckleberry, то есть Гекльберри. А Чук, соответственно, Chuck — сокращение от Charles, тот есть Чарльз. На вопрос, с чего бы это геологу Серегину, папе мальчиков, называть детей на американский манер, особо упрямые отвечают совсем уж невероятной историей. Дескать, этот геолог и был американцем. Конкретно — американским специалистом-горняком, который выехал в СССР, женился на русской и взял в браке ее фамилию.
Реальная история происхождения этих странных имен уходит корнями в русскую традицию давать уменьшительно-ласкательные дворовые или домашние прозвища. Скажем, все по умолчанию понимают, что Шурик — это Александр. Никому и в голову не приходит городить огород и выискивать созвучия, возводя Шурика к ассирийскому царю Ашшурбанапалу. Просто Шурик привычен и на слуху. А во времена Гайдара точно так же на слуху были Гейки — персонажи с такими именами есть и в «Военной тайне», и в «Тимуре и его команде». Ничего особенного — Сергеев тогда называли Сергейками, а иной раз и Гейками. Гек — всего лишь Гейка, только сокращенный уже до предела.
Но кто тогда Чук? Ответить на этот вопрос смогут люди, которые называли своих однокашников по имени Владимир веселым сокращением Вовчик. Но в первой половине XX столетия такой вариант был не в чести. А вот Вовчук — очень даже. Так что Чук — это Вовчук. То есть Владимир.