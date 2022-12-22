ВЦИОМ: для большинства россиян событием года стала спецоперация

«Политическая повестка в этом году стала определяющей. Главным событием в 2021 г. была вакцинация от коронавируса (21%), в 2020 г. — появление коронавируса (61%). Текущий год, по-видимому, завершает “историю пандемии”, — отмечают авторы исследования.
С темой спецоперации связано также и то, что 54% россиян назвали героями 2022 г. военнослужащих в горячих точках, 38% — врачей и еще 32% — сотрудников МЧС. Аналитики также указывают на рост значимости для россиян волонтеров и соцработников (20% после 15% в 2020 г.).
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.