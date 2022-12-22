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15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Алматы родились двойняшки-ягуары

Малышам уже три месяца.

Котята-двойняшки, девочка Мика черного окраса и мальчик Мади, появились на свет еще 9 июля, однако сотрудники алматинского зоопарка сообщили об этом только сейчас. Они ждали, пока малыши подрастут и окрепнут, пишет издание Liter.

«У нашей пары ягуаров Васька и Момын родились ягуарята-двойняшки: девочка Мика и мальчик Мади. Мика похожа на папу, вся черная, а Мади в пятнышках, как мама. Но характером Мика такая же, как мама, очень ласковая и покладистая, а Мади, хоть и похож внешне на маму, но характером как папа Васек — шустрый непоседа», — говорится в сообщении. В зоопарке также отметили, что ягуары обитают в теплых странах Южной Америки, поэтому зимой их помещают в павильоне «Хищные млекопитающие».

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Недавно в зоопарке Толедо родились детеныши-близнецы белых медведей. Посетители смогут увидеть их в следующем году.

Олеся Маевская

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