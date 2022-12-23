Наработки по новому учебнику истории представят в январе-феврале 2023 года

«Рабочую группу и организацию этой работы возглавил Владимир Ростиславович Мединский. Я знаю, что Владимир Ростиславович активно общается с действующими авторами. И я думаю, что уже к концу января — началу февраля некие первые наброски такого учебника будут», — сказал Кравцов.
По его словам, учебник будет создан на основе существующих изданий, но с учетом новейших событий.
«Этот учебник будет создан не на пустом месте, а на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом тех исторических событий, которые произошли в этом году: начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, беспрецедентное санкционное давление. Эти факты найдут отражение в новом учебнике», — сказал Кравцов.
По словам министра, на создание учебника может потребоваться около года, возможно, меньше. Он будет единым для всех школ, но учитывать особенности базового и углубленного изучения истории. «Для базового уровня это будет свой учебник, а для углубленного уровня — это свой учебник», — сказал Кравцов.
Права на новый учебник истории будут принадлежать государству, рабочая группа во главе с Мединским подберет коллектив авторов для его написания, сообщил Кравцов.
«Авторские права все будут принадлежать государству. Что касается авторского коллектива, то я уже сказал, что рабочая группа, которую возглавил Владимир Ростиславович, как раз и определит состав авторов. Думаю, что мы в начале следующего года уже все это узнаем», — сказал министр.
Новый учебник объединит всеобщую и российскую историю, пока предполагается создание линейки изданий для 5−6-х классов, рассказал Кравцов.
«Всеобщая история начинается с пятого класса, история России — с шестого класса. Мы делаем линейку», — ответил Кравцов на вопрос о том, для каких классов будет предназначен учебник.
По его словам, работа будет проводиться в несколько этапов. Первый подразумевает создание единого учебника по истории России и единого учебника по всеобщей истории.
На втором — объединение двух курсов в одном интегрированном издании.
«У нас есть поручение президента рассмотреть на рабочей группе Госсовета этот вопрос об объединении курсов “Всеобщей истории” и “Истории России”, поэтому мы сейчас будем объединять стандарт, делать единый стандарт под предмет “История”, программы, делать учебник», — сказал Кравцов.
Он отметил, что сегодня уже утверждена программа по предмету, сам школьный курс получил единое название «История» без разделения на всеобщую и российскую.
Президент РФ Владимир Путин 7 декабря назвал вопросом общенационального значения появление новых школьных учебников по истории и обществознанию. 13 декабря глава государства поручил проработать вопрос об объединении учебных курсов «История России» и «Всеобщая история» для школьников.