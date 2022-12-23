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14:20 (мск), источник: ТАСС Наука

К концу века в Антарктиде могут погибнуть 97% видов животных

По словам специалистов, наиболее уязвимы императорские пингвины, морские птицы и круглые черви.

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Только 3% фауны может выжить на территории Антарктиды к 2100 году. Выводы опубликованы в научном журнале PLOS Biology.

«При текущем сценарии, предусматривающем повышение средней температуры на 2 градуса по Цельсию, в среднем 65% (в лучшем случае — 37%, в худшем — 97%) видов, скорее всего, исчезнет к 2100 году, — говорится в статье. — Наиболее уязвимыми видами являются императорские пингвины, затем идут другие морские птицы и нематоиды (круглые черви — прим. ТАСС)».

Ученые считают, что меры, предусмотренные ныне действующим Протоколом по охране окружающей среды к Договору об Антарктике, недостаточны для сохранения биоразнообразия континента в условиях глобального потепления и предлагают увеличить финансирование усилий по спасению животных. Стоимость наиболее эффективной программы, рассчитанной до 2100 года, оценивается ими в 1,92 млрд долларов.

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