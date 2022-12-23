15:08 (мск), источник: Вокруг Света
Профессор-физик объяснил, почему новогодние гирлянды всегда запутываются
Научный ответ на простой вопрос.
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Проблема, возникающая раз в год, но очень надоедливая и досадная: в ожидании Нового года вы открываете коробку с украшениями и уже готовы повесить светящуюся гирлянду на окно… Но вместо нее в упаковке какая-то «инструкция по вязанию морских узлов». Почему это постоянно происходит, ведь вы так аккуратно складывали ее год назад? И что теперь делать с этим клубком мучений, чтобы окончательно не растерять праздничное настроение?
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего, видимо, тоже задавались такими вопросами — поэтому провели целое исследование. В нескольких экспериментах они использовали гирлянды с нитями разной длины, помещали их в коробки и механически встряхивали. Понятно, что обычно мы не трясем упаковку, но мы можем убирать ее на полку, переставлять или укладывать в другую коробку с елочными украшениями. Все эти манипуляции заставляют нити двигаться.
Исследователи повторяли процесс более 3400 раз, однако заметили, что узлы начали появляться уже в течение первых секунд после движения коробки. В ходе всего эксперимента образовалось больше 120 типов узлов.
«Формирование сложных узлов не заняло много времени — может быть, около 10 секунд. В случае с рождественскими огнями десятки лампочек и ответвлений, торчащих из основного шнура, создают большое трение и цепляются друг за друга, что дает еще больше возможностей для запутывания».
Выяснилось, что на вероятность запутывания влияли длина гирлянды, материал, а также то, были ее концы закреплены или свободно болтались. У самой длинной нити в исследовании (4,6 метра) не было шансов остаться без узлов. Гибкие шнуры скручивались активнее, чем жесткие. А свободные концы веревки активно перемещались над и под другими участками шнура, образуя узлы.
Лучше всего изначально сложить гирлянду таким образом, чтобы она не запуталась к следующему праздничному сезону. Оберните ее вокруг плоского куска картона прежде, чем убрать в закрытую коробку. Обязательно нужно приклеить (например, скотчем) концы гирлянды к картону, чтобы обездвижить их.
Если вы уже держите в руках моток узлов, ни в коем случае не пытайтесь вытянуть или выдернуть нити-провода, это вызовет повреждения. Чтобы не торопиться, не нервничать и не растерять праздничный настрой, включите подборку новогодней музыки или рождественский фильм, и под него садитесь терпеливо потихоньку распутывать вашу гирлянду. Разложите ее на полу и поочередно развязывайте узлы, начиная от вилки.