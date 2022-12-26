10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные события 2022 года в фотографиях
Самые важные события в России и мире в уходящем году.
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Редакция Новостей Mail.ru вспоминает ключевые события, которые произошли в 2022 году.
Протесты в Казахстане
2 января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на автомобильный газ. 4 января протесты перекинулись с нефтедобывающей Мангистауской области на другие регионы. Эпицентром народных выступлений стал город Алматы. Участники митинга захватили и избили нескольких сотрудников полиции, против протестующих применили светошумовые гранаты. Ночью 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны, возложив на него ответственность за протесты.
Непряева — первая россиянка, выигравшая «Тур де Ски»
4 января российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски». Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете.
Извержение подводного вулкана Тонга
15 января произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое стало самым мощным из когда-либо зарегистрированных в современной истории.
Исследование показало, что в окружающую среду было выброшено около 10 кубических километров материала. Таким количеством обломков можно было бы наполнить 2,6 млн олимпийских бассейнов. Камни взлетели в воздух более чем на 40 километров. Извержение вулкана вызвало 15-метровое цунами, разрушившее дома и унесшее жизни по меньшей мере трех жителей островов Тонга.
Токаев возглавил правящую в Казахстане партию
28 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран председателем правящей партии «Нур Отан». Ранее этот пост занимал бывший глава государства Нурсултан Назарбаев. На съезде партии кандидатуру президента поддержали единогласно. Ранее с такой инициативой выступил сам Назарбаев, заявив, что Токаев «обладает всей полнотой власти». «Нур Отан» была основана в 1999 году, с тех пор ее возглавлял Назарбаев.
Пекин-2022
С 4 по 20 февраля в Пекине прошли Зимние Олимпийские игры. Россияне завоевали 32 медали, из них 6 золотых. Сборная заняла девятое место в медальном зачете Пекина.
Шторм «Юнис»
14 февраля сформировался шторм Юнис, который позже обрушился на Великобританию, Бельгию, Данию, Германию и ряд других европейских государств. В общей сложности стихия причинила ущерб в размере $1,5 млрд и унесла жизни 17 человек.
Россия признала независимость ДНР и ЛНР
21 февраля в ходе обращения к россиянам президент Владимир Путин заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Ранее в тот же день признать независимость республик попросили главы ДНР и ЛНР — Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Кроме того, Россия заключила с республиками договор о дружбе и сотрудничестве.
Военная операция на Украине
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине в связи с ситуацией в Донбассе. Президент России сообщил, что Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины, а также призвал украинских военных сложить оружие. Кроме того, Путин заявил, что Россия не может допустить появления у Киева ядерного оружия, и напомнил о неприемлемом для страны расширении НАТО на Восток.
Россия покинула Совет Европы
Россия после 26 лет членства перестала быть членом Совета Европы с 16 марта по решению ПАСЕ. МИД России 10 марта заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. 15 марта Парламентская ассамблея единогласно проголосовала за исключение РФ.
Авиакатастрофа в Китае
21 марта пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился в горах в уезде Тэнсян на юге Китая. В авиакатастрофе погибли все находившиеся на борту 132 человека: 123 пассажира и 9 членов экипажа.
Скандал на «Оскаре»
В ночь на 28 марта на церемонии вручения премии «Оскар» американский актер Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за его шутки об «очень короткой прическе» жены актера Джады Пинкетт-Смит. Женщина страдает от алопеции — патологического выпадения волос. Позже Уилл Смит опубликовал видео с извинениями в адрес Криса Рока.
Приостановка участия России в СПЧ ООН
7 апреля Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека. Решение поддержали 93 страны, включая членов НАТО, Сербию, Израиль, Украину. Против инициативы проголосовали 23 страны, включая Алжир, Белоруссию, Китай, КНДР, Кубу, Иран, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Воздержались — 58 стран, в том числе Саудовская Аравия, ЮАР, ОАЭ, Индия. До сих пор единственной страной, в отношении которой было вынесено подобное решение, была Ливия. Россия заявила, что планирует приостановить свои полномочия досрочно.
«Вояджеры» внезапно вышли на связь
В апреле давно покинувшие Солнечную систему «Вояджеры» внезапно вышли на связь. Изначально считалось, что «Вояджер-1» и «Вояджер-2», улетевшие в космос в конце 70-х, десятикратно перевыполнили свою программу. Расчетный срок службы аппаратов составлял несколько лет, однако они проработали несколько десятилетий и давно должны были улететь в глубины космоса.
В начале 2022 года оказалось, что аппараты на самом деле находятся ближе к Земле и именно поэтому снова выходят на связь и присылают данные. Среди прочего «Вояджеры» прислали новую порцию сведений о плазменном обстреле, который обрушился на Землю в ночь на 31 марта 2022 года.
Второй президентский срок Макрона
24 апреля состоялся второй тур президентских выборов во Франции, по итогам которого победу одержал Эмманюэль Макрон с результатом 58,54% голосов. Его соперницу, лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, поддержали 41,46% избирателей.
Макрон стал первым французским президентом с 2002 года, одержавшим победу на выборах во второй раз. Впервые он возглавил страну после выборов 2017 года.
Обмен Константина Ярошенко на Тревора Рида
27 апреля Россия обменяла находившегося в заключении американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, отбывавшего наказание в США. Тревор Рид был осужден в России летом 2020 года на девять лет колонии за нападение на сотрудников полиции. Константин Ярошенко находился под стражей с 2010 года, в США его осудили на 20 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков.
Заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Страны подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Полноправными членами организации страны смогут стать только после того, как документы будут ратифицированы всеми членами союза. 5 июля вступление Финляндии и Швеции в НАТО утвердила первая страна — Канада.
На текущий момент их заявки не ратифицировали только две страны из 30 — Венгрия и Турция. При этом Будапешт намерен это сделать в феврале 2023 года.
Новый лидер ЛДПР
27 мая стало известно, что глава фракции ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий стал лидером партии. Такое решение приняли ее члены на съезде. Бывший лидер ЛДПР и ее основатель Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной борьбы с последствиями коронавируса, ему было 75 лет. Слуцкий тогда же стал исполняющим обязанности главы фракции.
Закон о неисполнении решений ЕСПЧ
11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых в отношении России после 15 марта 2022 года. Постановления Европейского суда по правам человека больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.
Открытие первых ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка»
12 июня в Москве и Подмосковье открылись первые 15 ресторанов российской сети быстрого питания «Вкусно — и точка» на месте ушедшего из России McDonald’s. 16 мая компания объявила об уходе из страны, а также о полной продаже всего российского бизнеса предпринимателю Александру Говору с возможностью через несколько лет выкупить свои активы обратно.
Увольнение Натальи Поклонской
13 июня Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества, на которой она занималась защитой прав соотечественников и управлением в сфере культуры. Всего Поклонская проработала на посту чуть больше четырех месяцев. Позже бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма сообщила о своем назначении на должность советника генпрокурора Игоря Краснова.
Новая 100-рублевая банкнота
30 июня Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре. На новой банкноте изображены символы Москвы — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьевых горах, а на оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.
Отставка Бориса Джонсона
7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии и главы британского правительства. Он занимал пост премьера Британии с июля 2019 года.
Увольнение Дмитрия Рогозина
15 июля президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности директора госкорпорации «Роскосмос» и назначил на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова.
Отмена ковидных ограничений
1 июля в России отменили все ограничения по коронавирусу. Роспотребнадзор в том числе отменил масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Решение в ведомстве объяснили устойчивым снижением показателей по заболеваемости коронавирусом в последние четыре месяца.
Визит Нэнси Пелоси на Тайвань
2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила 20-часовой визит на Тайвань. В Тайбэе Пелоси посетила парламент страны и встретилась с представителями администрации острова.
После сообщений о визите Пелоси на Тайвань отношения между Китаем и США обострились. Пекин напомнил Вашингтону о следовании принципу «одного Китая», по которому Тайвань не обладает никаким суверенитетом. На фоне этого визита китайская армия начала стягивать бронетехнику в районы на берегу Тайваньского пролива.
Пожар на складе Ozon
3 августа в округе Истра Московской области загорелся склад Ozon. Огонь распространился на площади около 55 тысяч квадратных метров, пожар удалось ликвидировать только утром 4 августа. Всего в тушении было задействовано не менее 45 единиц техники и более 100 человек.
Убийство Дарьи Дугиной
В ночь на 21 августа автомобиль, в котором ехала дочь философа Александра Дугина Дарья, взорвался на Можайском шоссе в Московской области. По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля Дугиной со стороны водителя.
Убийство Дугиной было раскрыто ФСБ через три дня после совершения преступления. Басманный райсуд Москвы заочно арестовал гражданку Украины Наталью Вовк. СКР и ФСБ считают ее исполнителем убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной.
Лиз Трасс — самое короткое премьерство в истории Британии
5 сентября новым премьер-министром Великобритании была объявлена глава Консервативной партии страны Лиз Трасс. Однако уже через 45 дней пребывания на посту она подала в отставку, став премьером, которая занимала эту должность меньше всего в британской истории.
Приговор Ивану Сафронову
5 сентября Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по двум эпизодам дела о госизмене и штрафу в 500 тысяч рублей. Помимо этого, после отбытия основного срока ему назначили два года ограничения свободы. Сафронов был задержан в июле 2020 года. По версии ФСБ, он сотрудничал со спецслужбами стран НАТО.
Смерть Елизаветы II и новый король Карл III
8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет. Срок ее царствования — самый долгий среди всех британских монархов. При Елизавете II сменились 15 премьер-министров. Новым монархом стал старший сын Елизаветы II — 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. Чарльз стал принцем Уэльским — официальным наследником престола — еще в 1969 году. Период, во время которого он дожидался очереди на трон, также является самым долгим в истории британской монархии.
Приостановка упрощенного визового режима с ЕС
Приостановка упрощенного визового режима с ЕС. Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. С 12 сентября для россиян увеличился визовый сбор с €35 до €80 и срок оформления визы, а также ужесточились правила получения многократных виз. Упрощенный визовый режим ЕС с Россией действовал с лета 2007 года.
Протесты в Иране
С середины сентября в стране проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в ее смерти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджабы.
Столице Казахстана вернули прежнее название
19 сентября вступил в силу указ президента Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану. Это шестое переименование города в его истории. Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента. Поменять название предложил Токаев. О возвращении прежнего названия заговорили после беспорядков в январе 2022 года.
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Накануне в Госдуме одобрили поправку о введении в УК понятий мобилизация, военное положение, военное время. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации закончены. В Вооруженные силы России набрали планируемые 300 тысяч человек.
Парламентские выборы в Италии
25 сентября в Италии прошли внеочередные всеобщие выборы в парламент. Впервые за 100 лет голосование прошло осенью, это связано с уходом в отставку премьер-министра Марио Драги и его правительства. Коалиция правых партий набрала более 44% голосов, из отдельных политических сил лучший результат оказался у партии «Братья Италии», которая набрала 26% голосов избирателей. Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони стала премьер-министром республики. 45-летняя Мелони является первой женщиной-премьером в истории страны.
Стрельба в школе в Ижевске
Утром 26 сентября 34-летний выпускник школы № 88 проник в учебное заведение и открыл стрельбу. Погибли 18 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 25 человек, среди них 23 ребенка. Нападавший покончил с собой. Он стоял на психиатрическом учете и страдал от шизофрении.
Взрывы на «Северных потоках»
В ночь на 26 сентября в нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», идущих из России в Германию, произошли четыре утечки газа. Сейсмологи зафиксировали взрывы на маршрутах трубопроводов. Шведские власти заявили, что в зоне инцидентов с газопроводами найдены остатки взрывчатки. Германия, Дания и Швеция называют причиной взрывов диверсию. Президент России заявил, что взрывы на «Северных потоках» — это теракт, ответственность за который лежит на Западе.
Вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ
30 октября состоялось подписание соглашений о присоединении к Российской Федерации новых регионов. Соглашения подписаны по итогам референдумов, проходивших с 23 по 27 сентября. От 87% до 99% проголосовавших в четырех субъектах высказались за вхождение территорий в состав России. Все территории Россия ранее признала независимыми: ДНР и ЛНР 21 февраля, а Запорожскую и Херсонскую область 29 сентября.
Взрыв на Крымском мосту
8 октября утром грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту, после чего загорелись цистерны с топливом на проезжающем по железнодорожной части моста поезде. Два пролета автомобильной части моста частично обрушились. Погибли четыре человека. Владимир Путин заявил, что подрыв автомобиля на Крымском мосту является терактом, организаторами которого являются украинские спецслужбы. В декабре после ремонта движение по автодороге было возобновлено, президент лично проехал на автомобиле по отремонтированной полосе.
Крушение Су-34 в Ейске
17 октября сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в черте города Ейска в Краснодарском крае. Оба пилота успели катапультироваться и выжили. На месте катастрофы начался пожар, огонь перекинулся на девятиэтажный дом и охватил несколько этажей. В результате инцидента погибли 15 человек, 28 пострадали. СК назвал основной версией крушения Су-34 техническую неисправность самолета.
Военное положение на новых территориях России
В полночь 20 октября вступил в силу режим военного положения в четырех регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, который Владимир Путин ввел своим указом 19 октября. Военное положение — особый правовой режим, который вводится в случае агрессии или угрозы агрессии в отношении страны. В указе президента говорится, что причина его введения — «применение вооруженной силы против территориальной целостности Российской Федерации».
Путин упразднил Ростуризм
20 октября президент подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Функции ведомства переданы Министерству экономического развития. Ранее Минэкономразвития в разные годы уже курировало туристическую отрасль. Ростуризм существовал с 2004 года, с 2019-го ведомством руководила Зарина Догузова.
Риши Сунак стал премьером Британии
25 октября король Карл III назначил Сунака новым премьер-министром Великобритании. Он стал пятым премьером за последние шесть лет и третьим главой правительства в Британии в 2022 году. Риши Сунак оставался единственным кандидатом на этот пост после снятия кандидатур всех его соперников. Также он был без голосования избран на должность главы Консервативной партии.
Илон Маск купил Twitter
27 октября бизнесмен закрыл сделку по покупке компании, владеющей одноименной соцсетью. Еще в апреле, основатель Tesla и SpaceX заявлял о намерении купить Twitter, в мае сообщал, что сделка под вопросом, а в июне объявлял об отказе от приобретения соцсети. После обмена судебными исками с тогдашним руководством Twitter бизнесмен в октябре сделал повторное предложение о покупке по той же цене. Сервис микроблогов обошелся ему в $44 млрд. После покупки Twitter Маск распустил совет директоров, став его единственным главой. Также в числе первых решений миллиардера на посту СЕО Twitter — увольнение ряда топ-менеджеров и отмена пожизненных банов пользователей.
Давка в Сеуле
Во время празднования Хэллоуина в центре столицы Южной Кореи случилась давка. В результате ЧП погибли 158 человек, пострадало около 200. Большинство жертв — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Инцидент произошел, когда тысячи людей оказались в узком переулке возле отеля Hamilton. В тот вечер район Итхэвон посетило от 100 тыс. до 130 тыс. человек, но, по заявлению властей, там присутствовало всего около 200 полицейских.
Пожар в клубе «Полигон» в Костроме
В ночь на 5 ноября в костромском ночном клубе «Полигон» произошел крупный пожар, в результате погибли 13 человек. Из здания, где во время пожара обрушилась кровля, были эвакуированы около 250 человек. По предварительным данным СК, выстрел из ракетницы во время массовой драки стал причиной возгорания. Предполагаемый виновник пожара и директор фирмы, организовавшей работу заведения, арестованы.
Выборы в США
8 ноября в США прошли промежуточные выборы. Переизбиралась вся палата представителей конгресса (435 конгрессменов), треть сената (35 сенаторов) и более половины губернаторов. По итогам выборов республиканцы получили большинство в палате представителей, а демократы — в сенате.
Население Земли достигло 8 миллиардов человек
15 ноября в ООН сообщили, что численность населения планеты Земля превысила отметку в 8 млрд человек. Рост от 7 млрд человек до 8 млрд человек занял 12 лет. По прогнозам организации, население Земли достигнет отметки 9 млрд к 2037 году, 10 млрд — к 2058-му. Пик будет достигнут к 2080 году, когда на Земле будет жить 10,4 млрд человек. Этот уровень сохранится вплоть до 2100 года, следует из расчетов ООН.
Падение ракет в Польше
15 ноября в польской деревне Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Власти Польши выступили с противоречивыми заявлениями: МИД указывал на то, что упавшие боеприпасы были произведены в России, а президент Анджей Дуда заявил об отсутствии точных данных о принадлежности обнаруженных обломков вооружений. В Минобороны РФ назвали провокацией сообщения о падении на территории Польши российских ракет. Позднее в НАТО признали, что упавшая в Польше ракета была запущена ПВО Украины.
Свиной грипп
В декабре Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа почти во всех регионах России. Болезнь вызывается несколькими серотипами вирусов группы А (H1N1). «Свиной грипп» привел к пандемии в 2009 году. Заболевание при заражении этим вариантом вируса характеризуется внезапным началом, резко выраженной лихорадкой и поражением органов дыхания.
«Режим гоблина»
5 декабря Оксфордский словарь английского языка опубликовал результаты общественного голосования за слово года — им оказалось сленговое выражение goblin mode. Термин «режим гоблина» расшифровывают как «бескомпромиссную лень, неряшливость, жадность и привычку потакать своим слабостям и желаниям, отвергая социальные нормы и ожидания».
ЧМ-2022
В Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 прошла финальная часть чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины в финале обыграла команду Франции и завоевала третий титул в своей истории. Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу в Катаре, победив в матче за третье место сборную Марокко.
Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ
5 декабря Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Госдума приняла закон в третьем чтении 24 ноября. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 млн рублей. Ответственность вводится за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста.
Потолок цен и эмбарго на российскую нефть
ЕС, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия с 5 декабря ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки нефти из РФ в европейские страны.
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер
8 декабря россиянина Виктора Бута, отбывавшего в США 25-летний тюремный срок по обвинению в торговле оружием, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.
Пожар в ТЦ «Мега Химки»
Утром 9 декабря в торговом центре «Мега Химки» произошел пожар, в результате которого погиб работник гипермаркета. Пожар начался в магазине OBI, он выгорел полностью. Максимальная площадь пожара составила 17 тысяч квадратных метров. По данным СК, к пожару в «Мега Химки» привели проводившиеся там сварочные работы, не отвечавшие требованиям безопасности.