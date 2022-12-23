18:13 (мск), источник: РБК Life
«На Чингисхана похожа». Суровая Снегурочка появилась в Нижневартовске
Праздничные фигуры из снега и льда напомнили горожанам о Стивене Кинге.
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В Нижневартовске на центральной городской площади появились зимние фигуры из снега и льда, которые вызвали бурю эмоций у местных жителей своим суровым внешним видом. Особенное впечатление на горожан произвела Снегурочка с довольно непроницаемым выражением лица и внушительной комплекцией.
Ледяная красавица, по мнению пользователей Сети, заметно отличается от канонических образов внучки Деда Мороза. Многочисленные комментарии появились под фото, опубликованными в аккаунте местного телеканала «Мегаполис».
«Снежный скульптор, похоже, большой поклонник Стивена Кинга, создателя фильмов ужасов. Злые, недобрые взгляды у данных фигурок. Заяц как будто моркови с капустой не доел, лапки свесил и еще с угрозой требует», — отметил один из комментаторов.
Другой высказался так: «Какие раньше делали красивые и мощные фигуры из снега, чувствовался праздник. Где эти все создатели? А в этом году можно фильм ужасов смело снимать на площади».
«Это же еще заготовки, наверное. Будут доделывать?» — предположили также горожане.
В другом городском паблике «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте» фотографии фигур тоже собрали много комментариев. Среди них такие:
Комментарии местных чиновников приводит издание «Подъем», по данным которого, зимняя композиция обошлась бюджету в 10 млн руб.
«Подрядчик еще не представил заказчику работу как законченную, так что давайте подождем немного с оценками со стороны города», — заявили власти.
В мэрии Нижневартовска пояснили, что официальное открытие городка на площади Нефтяников состоится 24 декабря 2023 года и говорить о «кринжовости» фигур и их стоимости рано.
В среду, 21 декабря, в мэрии сообщили, что местная компания ООО «Проминвестэнерго» завершает возведение на площади Нефтяников ледового городка. В этом году концепция оформления связана с тематикой сказов Павла Бажова. На площади появились фигуры сказочных героев из таких произведений, как «Хозяйка Медной горы», «Серебряное копытце», «Горный мастер» и др. Лед для них заготавливали на одном из озер, говорится в телеграм-канале администрации Нижневартовска.