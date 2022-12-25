Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество

«Боже, в этом мире, где всё нестабильно и непостоянно, помоги нам видеть постоянство в Тебе. Во время, когда нет поводов для радости, помоги радоваться в Тебе, всё больше и больше понимая, что мы дети Твои, благодаря Рождеству Христову и Его жертве за нас. Мы недостойны этого, но через Христа Ты наделяешь нас этим сверхъестественным достоинством! Господь, пошли Своих ангелов к тем, кто потерял всякую надежду в эти дни. Даруй нам мудрости и силы самим быть этими ангелами. Помоги нам, Боже, видеть Твой Свет и являть Его среди людей. Утверди нас в Своем мире и покое! Светлого, благословенного и мирного Рождества Господа Иисуса Христа!» — говорится в рождественском послании архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) Владимира Проворова, доступном на сайте Церкви.
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский напомнил в обращении к верующим, что Господь был послан человечеству не для того, чтобы человечеством завладели боль и страх, но, как и две тысячи лет назад, он продолжает спасать, восстанавливать разрушенные отношения, примирять врагов и любить каждого человека.
«Более двух тысяч лет назад в непростые времена Господь даровал людям Спасителя. Рождение Иисуса Христа принесло в мир будущность и надежду. Сегодня мы с вами переживаем тоже непростой период — мы стали свидетелями исполнения Библейских пророчеств о последнем времени: мы видим, как восстает народ на народ и царство на царство, как болезни и моры накрывают царства и целые страны, как распространяется в мире порок и разврат. Потрясаются моральные и нравственные основы общества, но неизменным остается наш Господь Иисус Христос», — сказал епископ.
Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.
Формально решение о дате празднования Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году. Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества. Ему также предшествует Адвент — 4 недели ожидания праздника.
На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря — Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.