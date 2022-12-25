Рогозину 26 декабря проведут операцию по извлечению осколка из шейных позвонков

«Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]. <…> Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]», — сказал Рогозин в воскресенье ТАСС.
Ранее руководитель группы военных советников сообщил, что почти все пострадавшие во время обстрела гостиницы в Донецке, в которой он в тот момент находился, перевезены в Ростовскую область. Остальных раненых в случае их согласия эвакуируют как только позволит их состояние.
Бывший глава Роскосмоса был ранен при обстреле Донецка в ночь на 22 декабря. Из-за сложности ранения врачи Донецка и Ростова не решились на операцию. Он получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки. Вместе с Рогозиным пострадали не только председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко и военные советники, но также персонал гостиницы. Два человека погибли.