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22:16 (мск), источник: ТАСС

Рогозину 26 декабря проведут операцию по извлечению осколка из шейных позвонков

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин готовится к предстоящей в понедельник операции по извлечению осколка, полученного при обстреле в Донецке.

Источник: AP 2022

«Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]. <…> Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]», — сказал Рогозин в воскресенье ТАСС.

Ранее руководитель группы военных советников сообщил, что почти все пострадавшие во время обстрела гостиницы в Донецке, в которой он в тот момент находился, перевезены в Ростовскую область. Остальных раненых в случае их согласия эвакуируют как только позволит их состояние.

Бывший глава Роскосмоса был ранен при обстреле Донецка в ночь на 22 декабря. Из-за сложности ранения врачи Донецка и Ростова не решились на операцию. Он получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки. Вместе с Рогозиным пострадали не только председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко и военные советники, но также персонал гостиницы. Два человека погибли.

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