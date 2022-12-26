10:02 (мск), источник: РБК Life
В Роструде дали разъяснения по работе на частичной удаленке
Определенные дни работы в офисе можно отразить в графике.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Обязать сотрудника периодически появляться в офисе можно, если прописать в трудовом договоре гибридный график работы, объяснили РБК Life в Роструде. В пресс-службе ведомства напомнили, что законодательство позволяет устанавливать такой режим.
«Условие о чередовании периодов выполнения работы дистанционно и на стационарном рабочем месте, как составная часть режима рабочего времени, может быть зафиксировано в трудовом договоре, дополнительном соглашении к нему, коллективном договоре или локальном нормативном акте», — добавили в Роструде.
Определенные дни работы и то, как они будут чередоваться, можно отразить в графике. Он станет приложением к трудовому договору или локальному нормативному акту.
Гибридный режим — это сочетание офисного и дистанционного форматов работы. При нем сотрудники работают удаленно из дома, а несколько раз в неделю посещают офис, в том числе для общих встреч или совещаний.
Ранее в Роструде напомнили россиянам, как правильно ходить в отпуск. Например, без согласия работника нельзя разделить его ежегодный оплачиваемый отпуск на части. Это возможно сделать только по соглашению между самим сотрудником и работодателем. Поскольку очередность предоставления отпусков определяется графиком, о своем желании разделить отдых на части, в том числе и по дням, важно сообщить в момент составления этого графика отпусков.