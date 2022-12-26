10:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярском крае открылась модернизированная библиотека имени Александра Грина
Библиотеку благоустроили в рамках краевого проекта «Библиотеки будущего».
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В Шарыпово Красноярского края в рамках краевого проекта «Библиотеки будущего» отремонтировали Центральную городскую библиотеку имени Александра Грина. В пресс-службе правительства рассказали, что в библиотеке создали условия для обучения фото- и видеомастерству, а также графическому дизайну.
Отмечается, что теперь это настоящее многофункциональное культурно-просветительское пространство. В правительстве сообщили, что в день открытия для гостей провели экскурсию и мастер-классы, посетители также побывали на выставке художников и в фотозоне с моделями парусников. Ранее в рамках этого же проекта модернизировали библиотеке в Канске и Заозерном.