Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
10Двойной слой меха и сообразительность
13Лучшие снимки уходящего года
Популярное за сутки
Трое военных погибли при падении дрона в Саратовской области
Казахстан отказался помогать России обходить санкции
Politico узнала условие США для передачи Украине ЗРК Patriot
Главное
Спецоперация на Украине
12:05 (мск), источник: Ведомости

Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря по 8 января

Новогодние каникулы в 2023 г. продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, передает пресс-служба Минтруда в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В январе 2023 г. новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 г. с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).

Фракция ЛПДР ранее разработала законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем вместо 8 января. Согласно пояснительной записке, трудовые задачи работников реализуются не в полной мере, если 31 декабря выпадает на рабочий день. В этом случае многие сотрудники берут отгулы или уходят с рабочего места раньше.

Вопрос о переносе нерабочего дня на 31 декабря, чтобы россияне успели подготовиться к празднованию Нового года, стал активно обсуждаться в правительстве в 2020 г. Тогда решение о том, чтобы сделать последний день уходящего года выходным, оставалось на усмотрение региональных властей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин в октябре 2020 г. распорядился сделать пятницу 31 декабря 2021 г. нерабочим днем из-за того, что 3 января выпал на воскресенье.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы будем работать над созданием более серьезной группировки»
Ответ НАТО: как Россия обещает изменить армию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдыхпраздники