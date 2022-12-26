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15:19 (мск), источник: © РИА Новости

Умер композитор Александр Шевченко

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Композитор и бывший солист рок-группы «Зодчие» Александр Шевченко скончался на 62-м году жизни, об этом сообщили на официальной странице коллектива во «ВКонтакте».

Источник: © РИА Новости

«Печальная новость… Сегодня ночью не стало певца и композитора, нашего большого друга, талантливого Александра Шевченко. Светлая память», — говорится в посте.

О причинах смерти музыканта не сообщается.

Александр Шевченко родился в июле 1961 года в городе Мары, на юге Туркменистана. Первую песню он написал в возрасте 12 лет, а в 1989—1991 годах был солистом группы «Зодчие». Коллектив был образован в 1980-м. Участниками группы в разные годы были Юрий Лоза, Валерий Сюткин, Леонид Липницкий, Геннадий Гордеев.

Шевченко получил широкую известность после выхода альбома «Будет все, как ты захочешь» его группы «Дежа-вю». Песня «Будет все, как ты захочешь» впоследствии стала хитом, за нее музыкант получил премию «Золотой граммофон» в 1997 году.

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