Умер композитор Александр Шевченко

«Печальная новость… Сегодня ночью не стало певца и композитора, нашего большого друга, талантливого Александра Шевченко. Светлая память», — говорится в посте.
О причинах смерти музыканта не сообщается.
Александр Шевченко родился в июле 1961 года в городе Мары, на юге Туркменистана. Первую песню он написал в возрасте 12 лет, а в 1989—1991 годах был солистом группы «Зодчие». Коллектив был образован в 1980-м. Участниками группы в разные годы были Юрий Лоза, Валерий Сюткин, Леонид Липницкий, Геннадий Гордеев.
Шевченко получил широкую известность после выхода альбома «Будет все, как ты захочешь» его группы «Дежа-вю». Песня «Будет все, как ты захочешь» впоследствии стала хитом, за нее музыкант получил премию «Золотой граммофон» в 1997 году.