17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: как с годами менялись «рождественские» запахи
Несколько столетий назад цитрусовые ароматы означали вовсе не начало праздничного периода.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Запахи сосновых иголок и печенья с корицей, которые у многих ассоциируются с Рождеством, не всегда рисовали в воображении праздничные картины. По словам экспертов, изучающих записи ароматов, описанных в текстах XVI века, запахи, которые мы ассоциируем с Новым годом, со временем сильно изменились.
Аромат апельсина с гвоздикой может считаться квинтэссенцией праздничного аромата сегодня, но в XVII веке он ассоциировался исключительно с чумой.
Тогда эти специи использовались в приготовлении пищи — как защитное средство от болезней, пишет The Guardian.
«Говорят, не кто иной, как кардинал Вулси времен Генриха VIII, носил с собой апельсин, начиненный специями, чтобы скрыть запах адвокатов и истцов, переполнявших Вестминстер-холл», — пояснил доктор Уильям Таллетт из Университета Англии Раскин в Кембридже, автор книги «Запах в Англии XVIII века». Описание подобного аромата с тех пор пропало из летописей и появилось лишь в XX веке при упоминании рождественских приготовлений.
Со временем сочетание апельсинов и гвоздики исчезло из письменных источников только для того, чтобы вновь появиться в XX веке, когда в моду вернулись апельсины, фаршированные сушеной гвоздикой, часто покрытые корицей, мускатным орехом и гвоздичным маслом.
Эти и другие специи издавна использовались в кулинарии, в том числе в имбирных пряниках и глинтвейне, а их связь с праздничным сезоном развилась позже. Таллетт уточнил, что такие выводы он сделал на основе анализа 218 903 текстовых отрывков, датируемых
Таллетт добавил, что другие ароматы, по-видимому, утратили свои рождественские ассоциации, отметив, что розмарин, к примеру, обычно ассоциировался со Святками. Также в одной известной рождественской песне XVI века отмечалась подача головы кабана на праздничные столы, украшенные лавровым листом и розмарином.
Но некоторые вещи не изменились. Например, в пьесе 1679 года упоминается Рождество и запах мюскаделя — сладкого вина, которое традиционно подается на праздничный стол в Англии.
Недавно ученые выяснили, что потенциальную опасность можно учуять носом. В том числе так запускается наша иммунная защита.
Олеся Маевская