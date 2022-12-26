17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Дании нашли остатки ритуального жертвоприношения
По оценкам экспертов, ритуал провели более 5 тысяч лет назад.
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Исследователи из ROMU, организации, представляющей 10 музеев Дании, провели раскопки на месте запланированного строительства жилого дома в муниципалитете Эгедал недалеко от Копенгагена. В ходе раскопок один из членов команды наткнулся на бедренную кость, а позже были обнаружены кости обеих ног, таза и челюсти.
Исследователи поняли, что это «болотное тело», десятки которых были найдены в топях Европы. Из-за кислой среды и отсутствия кислорода они остаются почти неповрежденными, пишет Business Insider.
Археологи ROMU уверены, что найденные останки принадлежат жертве ритуального обряда: болота играли значительную роль для древних людей Северной Европы из-за ресурсов, которые они давали, и считались «воротами между миром людей и миром богов». Обнаруженные останки принадлежали людям, жившим с 4300 до 600 г. до н. э. — между неолитом и железным веком.
Рядом с костями были найдены кремневый топор эпохи каменного века, останки животных и керамика, а потому исследователи пришли к выводу, что предметы могли быть оставлены как часть ритуала. Многое о скелете, в том числе пол, место проживания человека и время его смерти, остается неизвестным.
Однако Эмиль Винтер Струве, ведущий археолог ROMU, уточнил, что топор использовался не как орудие убийства, а как подношение. В настоящее время это место осушено, и археологи надеются провести более тщательные раскопки, чтобы найти остальные кости.
Недавно археологи нашли перуанскую фреску, потерянную 106 лет назад. Ее длина составляет 30 метров.
Олеся Маевская