С 1 января повысят зарплату: Кто будет получать больше и на сколько

В первую очередь в следующем году повысят зарплату бюджетникам. Правительству поручено обеспечить увеличение оплаты труда работников этой категории. Причём предусматривается, что повышение зарплаты может произойти несколько раз за год. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
По её словам, в декабре уже было подписано постановление правительства о выделении денег на повышение зарплат отдельным категориям работников. Так, в частности, это затронет сотрудников федеральных государственных научных учреждений. Вырастут зарплаты научных сотрудников в регионах.
— Также Распоряжением Правительства РФ от 09.12.2022 N 3860-р выделены средства на получение дополнительных выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что они помогают диагностировать болезнь на самой ранней стадии, когда есть шансы на эффективное лечение. Если диагноз заболевания, который был обнаружен при диспансеризации или при профосмотре, подтверждается, то за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация, в свою очередь, выплачивает деньги сотрудникам, — рассказала Оксана Красовская.
Ожидается, что прибавка к зарплате у бюджетников составит минимум 8%.
Что касается заработной платы работников в коммерческих организациях, то обязанность индексировать заработные платы сотрудников у работодателей тоже есть. Прибавка должна учитывать рост инфляции и потребительских цен (ст. 130, ст. 134 ТК РФ).
Оксана Красовская объяснила, что порядок индексации устанавливается коммерческими предприятиями в локальных нормативных актах, коллективном договоре или другом нормативном документе организации. Стоит обратить внимание на то, что, если вопрос о прибавке к зарплате работодателем не установлен, это не освобождает его от обязанности её проводить.
В разных сферах наметились разные тенденции, связанные с размерами зарплат. Например, в следующем году зарплаты рабочего, линейного и массового персонала будут расти более высокими темпами, чем доходы сотрудников по рынку труда в целом. В то же время больше всего получать будут IT-специалисты. На втором месте — менеджеры по стратегическому планированию и развитию бизнеса в сложных экономических условиях. Такой прогноз сделала руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.
— Ещё один тренд — в 2022 году на российский рынок стали активнее выходить турецкие и азиатские бренды. В результате лидерами по востребованности персонала стали сфера продаж, ретейл и логистика. В 2023 году будет очень большой спрос на специалистов со знанием восточных языков, — рассказал управляющий директор платформы «Авито. Работа» Артём Кумпель.
Операционный директор технологической платформы «Рокет ворк» Сергей Сухоставец отметил высокий спрос на строителей, грузчиков, курьеров, водителей, мастеров по ремонту, автомехаников. Их зарплаты вырастут примерно на 15−25%. В сфере разработки ПО и финансов зарплаты вырастут на 10−30%. Кроме того, больше будут зарабатывать фрилансеры. Их доходы подрастут на 15−20%.
Также по закону работодатель не имеет права устанавливать сотрудникам заработную плату ниже МРОТ. С 1 января 2023 года минимальная оплата труда составит 16 242 рублей. Она вырастет на 963 рубля (сейчас — 15 279 рублей). Поэтому тем работодателям, у которых заработные платы сотрудников будут ниже 16 242 рублей в 2023 году, необходимо будет увеличить либо сами оклады, либо сделать доплату до МРОТ. Если в регионе установлен минимальный размер оплаты труда выше федерального, то повышение должно быть произведено до регионального МРОТ.
— Также стоит отметить, что для безработных продолжает действовать программа бесплатного обучения по наиболее востребованным профессиям в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Реализация таких мероприятий была утверждена постановлением правительства, которое вступит в силу с 1 января 2023 года, — добавила Оксана Красовская.
Она пояснила, что в 2023 и 2024 годах получить бесплатное обучение или дополнительное профессиональное образование вправе безработные граждане, сотрудники, которые находятся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с Украины.
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