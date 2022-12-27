10:28 (мск), источник: РБК Life
Эксперты перечислили самые востребованные продукты у россиян. Список
Что из еды покупают россияне к новогоднему столу и в подарок.
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Спрос на крабовые палочки, яйца и икра лосося подскочил у россиян за последнюю неделю, об этом РБК Life рассказали аналитики «СберМаркета». По данным сервиса, за неделю с 19 по 26 декабря 2022 года покупатели брали майонез в 1,5 раза чаще по сравнению со спросом на этот товар неделей ранее. При этом продажи зеленого горошка и свеклы, которые обычно используются в качестве ингредиентов к основным новогодним салатам, остались на уровне прошлой недели.
Также за последнюю неделю вырос спрос еще на ряд продуктов питания:
Если сравнивать с декабрем 2021 года, отмечают в сервисе онлайн-покупок, то с 1 по 26 декабря 2022 года зафиксирован рост на 20% заказов мандаринов, майонеза и зеленого горошка.
В этом году россияне начали покупать подарки и конфеты еще в начале декабря и спрос держится вплоть до предпоследней недели года. Граждане приобретают ассортимент из категорий «Сладкие подарочные наборы», «Подарочная упаковка», «Конфеты». Особой популярность пользуются коробки конфет «Коркунов», Raffaello и Merci, а также подарочные наборы Venus и Gillette. При этом за последнюю неделю снизились продажи «неходовых» перед Новым годом продуктов — например, молока и бананов.
Ранее в Price.ru рассказали РБК Life о подорожании электроники перед Новым годом, на стоимость которой влияет как ажиотажный спрос, так и курс рубля.
Большая часть россиян традиционно делает новогодние покупки в последние две недели декабря. Специалисты площадки сравнили прайс-листы на гаджеты в период с 5 по 11 декабря с ценами предпоследней недели года и выяснили, что подорожание затронуло:
Также эксперты ценового агрегатора Price.ru отметили, что закупаться к праздничному столу россияне начали еще в ноябре.
В этот момент спрос на красную икру вырос на 21%, на майонез — на 6%, на мандарины — на 18%, на консервированный горошек — на 13%, крабовые палочки прибавили 17%, конфеты — 16%, шпик и сало — 15%. Раннюю подготовку к празднику руководитель отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов объяснил тем, что потребители стремятся распределять затраты и не ходить в последнюю неделю года по переполненным магазинам в поисках нужных покупок.