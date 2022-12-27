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10:19 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Кошка потеряла своих детей — и «усыновила» щенков в Красноярске

Чужих детей не бывает.

Источник: Скриншот из видеосюжета телеканала «Енисей»

В поселке Элита кошка по имени Ночка стала мамой для щенков. Нежно мурлыкая, она кормит двух малышей — Тедди и Сему. Еще две недели назад новорожденных собак нашли в мусорном пакете на помойке.

Троих щенков забрала семья из Красноярска, их выкармливает и воспитывает новая мама-такса. А Тедди и Сема стали детьми соседской кошки Ночки, которая только что потеряла своих котят.

«И вот такая мамаша получилась, прямо сразу с первого взгляда, как она только глянула, и все она вся в щенках, она видимо, настолько рада была всему этому, что у неё наконец-то к кому-то теперь вот это вот чувство. Она от них не отходит», — говорит Лариса Арсентьева, у которой живут щенки и кошка.

Кошке Ночке уже 9 лет, поэтому ей сложно полностью выкормить малышей. Дополнительные порции еды они получают из специальной смеси, которые наводят в бутылочки с соской. Малыши еще около месяца будут набираться сил, после чего их передадут любящим семьям.

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