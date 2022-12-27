Палеодиктион. Кто оставил таинственные сетки в горных породах и на дне моря?

Ископаемые палеодиктионы представляют собой геометрически правильную сетку с выступающими перегородками. Ее ячейки обычно имеют шесть сторон (правда, не всегда), бывают как крошечными, так и размером с небольшую монету. Весь объект достигает нескольких десятков сантиметров в поперечнике. Как правило, их находят на нижней поверхности песчаных пластов.
Палеодиктионы довольно широко распространены во флишевых отложениях Альпийско-Гималайской горной системы. Они часто встречаются в Западной и Южной Европе, в том числе неподалеку от культурных центров эпохи Ренессанса, поэтому до нас дошли их изображения, сделанные еще 500 лет назад. Например, сетка из шестиугольников рядом с рисунками раковин моллюсков есть в одной из тетрадей Леонардо да Винчи. Позже их нашли на всех континентах.
Первым научным описанием палеодиктионов считается работа итальянца Джузеппе Менегини, опубликованная в 1850 году. «В России Эдуард Эйхвальд — один из основоположников отечественной палеонтологии — еще в 1846 году нашел палеодиктион в Крыму. Позже, в 1869 году изображение этой окаменелости было им опубликовано как ископаемая губка Cephalites», — рассказывает главный научный сотрудник Геологического института РАН Андрей Дронов. С тех пор не прекращаются споры, что же это такое.
Гипотез о происхождении палеодиктионов очень много. Их можно разделить на три большие группы. В первой — предположения о том, что палеодиктионы возникают из-за природных процессов, в которых вовсе не участвуют организмы. Возможно, это окаменевшие трещины усыхания, подобные тем, что видны в грязи на солнцепеке, места выхода болотных газов, следы интерференции волновой ряби на мелководье или ударов дождевых капель о грунт.
Согласно другому предположению, палеодиктионы — отпечатки конвективных ячеек Бенара. При определенных условиях молекулы нагревающейся снизу воды начинают двигаться упорядоченно — слои жидкости разделяются невидимыми стенками на шестигранники, и на иле остаются следы. Ил может превратиться в горную породу вместе с отпечатками — и спустя миллионы лет озадачить людей.
Впрочем, гипотезы о небиологическом происхождении палеодиктионов обсуждают все реже. Чаще загадочные объекты рассматривают как результат жизнедеятельности организмов. Кто-то считает, что это могут быть гнезда, где некое животное держало свой молодняк. Другие — что это следы головастиков на мелководье. «Я сам это видел. Когда в луже каждый головастик шевелит хвостом, получается ячеистая структура. Но, конечно, это не палеодиктион», — говорит Андрей Дронов.
Наконец, окаменелость может быть останками самого организма или отпечатками: кожи рептилий, панцирей, водорослей. Например, до сих пор существующие водоросли рода Hydrodictyon, как ясно из названия, тоже представляют собой сетку, причем ее ячейки — шестиугольники правильной формы. До 1970-х эта гипотеза была одной из самых популярных. Но неожиданное открытие поставило ее под сомнение.
Современные палеодиктионы
В 1976 году при погружении на глубину 3,5 тыс. м в районе Срединно-Атлантического хребта видеокамера выхватила на дне маленькие точки. Точки образовывали прямые линии, пересекающиеся под углом 120°, — получался симметричный узор. Оказалось, что это отверстия, а когда на них направили струю воды, из-под грязи проступила характерная сетка с шестиугольными ячейками. Появилась она наверняка не из-за водорослей: в кромешной тьме они не смогли бы обеспечить себя питанием.
В последующие десятилетия палеодиктионы нашли в других океанах, в основном — на большой глубине, как и в первый раз. От ископаемых экземпляров они отличаются трубочками, которые перпендикулярно отходят от узлов сетки и поднимаются над ней на несколько миллиметров. Когда внутрь палеодиктиона залили эпоксидную смолу, выяснилось, что ребра ячеек тоже полые и вдобавок сообщающиеся: сетка — что-то вроде лабиринта.
Пустоты в сетке натолкнули ученых на мысль, что палеодиктион служил этаким огородом или парником, например для червей или других беспозвоночных, после которых уже находили окаменелые тоннели. «Животное обитало на большой глубине, в темноте, холоде. Питаться там особо нечем — вот оно и выращивало в галереях разнообразные микробы», — объясняет Андрей Дронов.
Впрочем, расчеты показывают, что строитель должен был обладать способностями на грани фантастики. Ошибки в 1% по длине или в 2° при повороте привели бы к изъянам конструкции, а чтобы туннели не пришли в запустение, животному нужно было часто их обходить, преодолевая расстояние в десятки тысяч раз больше размеров его тела. Известным видам такое не по силам. С другой стороны, никто не поручится, что палеодиктион был пристанищем одиночки.
Сторонники гипотез о том, что сетка — останки самого организма, а не его следы, тоже расценили полую структуру как довод в свою пользу. Правильные геометрические фигуры образуют не только водоросли, но и животные, например шестилучевые губки. Подобно растениям, губки остаются на одном месте и питаются, пропуская сквозь себя воду, в которой есть что-нибудь, чем можно поживиться. Возможно, вертикальные шахты современных палеодиктионов нужны как раз для этого.
Другие кандидаты — существа под названием ксенофиофоры. Они приходятся родственниками амебам и, хотя это одноклеточные, иногда бывают размером с тыкву. Ксенофиофоры живут на глубине, склеивают себе из того, что попадется, внешний сетчатый скелет, а некоторые виды обитают в верхнем слое донных отложений. Но у ксенофиофор редко имеются выходящие на поверхность выросты, а в современных палеодиктионах не находят продукты их жизнедеятельности — кристаллы сульфида бария.
Если и можно что-то сказать почти с полной уверенностью, так это то, что в будущем следует ждать новые гипотезы.
Палеодиктион как напоминание
Чтобы прояснить происхождение палеодиктионов, напрашивается очевидный выход. «Нужно спуститься на глубину и с помощью аппаратов или трубок, которыми сейчас достают грунт, поймать это животное. Или сфотографировать», — говорит Андрей Дронов. Однако пока это никому не удалось.
Приверженцы гипотез о физическом происхождении палеодиктионов видят в неудачах полевых исследователей косвенное подтверждение своей правоты. На это им возражают, что отверстия в морском дне, которые выглядят свежими, могут оставаться нетронутыми сотни лет: вполне вероятно, что найденные палеодиктионы давным-давно покинуты хозяином.
Если попавшиеся на глаза палеодиктионы в самом деле заброшены, то стало бы ясно, почему внутри почти ничего не обнаружено. Ученые рассчитывали получить хотя бы протоплазму таинственного животного — то, что осталось от его клеток, — но их ждало разочарование. Генетическое секвенирование материала из образцов выявило только виды, которые не могли создать палеодиктион, и всевозможные микробы.
Зато эксперименты показали: устройство сетки таково, что окружающая вода устремляется внутрь. Это согласуется с догадками о том, что палеодиктионы как-то связаны с питанием живого существа. Но такие результаты не позволяют даже сказать, что собой представляет сетка: вырытые тоннели или часть организма.
Новые экспедиции к морскому дну позволили бы приблизиться к разгадке, но, по словам Андрея Дронова, добраться до таких глубин трудно и дорого. Пока же палеодиктионы служат напоминанием о том, как мало мы знаем о морских глубинах, которые покрывают большую часть планеты. Их впервые описали немногим позже, чем в оборот вошел термин «динозавр». Сегодня ученые аргументированно спорят, какого цвета у динозавров были перья, а насчет того, что собой представляет трубчатая сетка, появившаяся как минимум 500 млн лет назад и встречающаяся до сих пор, есть только предположения.
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